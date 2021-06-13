https://ria.ru/20210613/ostanki-1736828328.html
В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад в горах
В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад в горах - РИА Новости, 13.06.2021
В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад в горах
Поисковая группа военных нашла останки летчика, погибшего при крушении вертолета пограничников Ми-24 в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:34
2021-06-13T10:34
2021-06-13T10:34
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
хусейн гакаев
итум-калинский район
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 12 июн – РИА Новости. Поисковая группа военных нашла останки летчика, погибшего при крушении вертолета пограничников Ми-24 в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года, сообщили РИА Новости в специальном моторизованном батальоне "Юг" грозненского соединения Росгвардии, занимавшегося поиском захоронения."Поиски велись почти полгода в горно-лесистой местности Веденского района. Останки одного из трех членов экипажа обнаружили в 4 километрах от места крушения. Их спрятали боевики бандгруппы Хусейна Гакаева, орудовавшей в этом районе", - рассказал военнослужащий.По его словам, после эксгумации останков будут проведены генетические и другие исследования для установления личности, после чего их передадут родственникам для захоронения. Поиски останков двух остальных членов экипажа будут продолжены. Предположительно, они также захоронены в этой местности, сказал собеседник агентства.Пограничный вертолет Ми-24 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Владикавказа в Тусхарой Итум-Калинского района в горах Чечни, пропал в Веденском районе 3 февраля 2002 года. Обломки вертолета были найдены военными примерно через две недели после крушения. Летчики считались погибшими, боевики заявляли об их пленении. По данным СМИ, вертолет мог сбиться с курса из-за плохих погодных условий и врезаться в гору.Бандглаварь Хусейн Гакаев был ликвидирован, по данным МВД РФ, 4 января 2013 года в ходе спецоперации в Веденском районе. Тогда была уничтожена бандгруппа из 11 боевиков, в числе которых были сам Гакаев и его брат Муслим.
https://ria.ru/20210531/ostanki-1734865473.html
итум-калинский район
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), хусейн гакаев, итум-калинский район, происшествия
В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад в горах
В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад при крушении вертолета в горах