https://ria.ru/20210613/ostanki-1736828328.html

В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад в горах

В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад в горах - РИА Новости, 13.06.2021

В Чечне нашли останки летчика, погибшего почти 20 лет назад в горах

Поисковая группа военных нашла останки летчика, погибшего при крушении вертолета пограничников Ми-24 в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T10:34

2021-06-13T10:34

2021-06-13T10:34

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

чеченская республика (чечня)

хусейн гакаев

итум-калинский район

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 12 июн – РИА Новости. Поисковая группа военных нашла останки летчика, погибшего при крушении вертолета пограничников Ми-24 в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года, сообщили РИА Новости в специальном моторизованном батальоне "Юг" грозненского соединения Росгвардии, занимавшегося поиском захоронения."Поиски велись почти полгода в горно-лесистой местности Веденского района. Останки одного из трех членов экипажа обнаружили в 4 километрах от места крушения. Их спрятали боевики бандгруппы Хусейна Гакаева, орудовавшей в этом районе", - рассказал военнослужащий.По его словам, после эксгумации останков будут проведены генетические и другие исследования для установления личности, после чего их передадут родственникам для захоронения. Поиски останков двух остальных членов экипажа будут продолжены. Предположительно, они также захоронены в этой местности, сказал собеседник агентства.Пограничный вертолет Ми-24 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Владикавказа в Тусхарой Итум-Калинского района в горах Чечни, пропал в Веденском районе 3 февраля 2002 года. Обломки вертолета были найдены военными примерно через две недели после крушения. Летчики считались погибшими, боевики заявляли об их пленении. По данным СМИ, вертолет мог сбиться с курса из-за плохих погодных условий и врезаться в гору.Бандглаварь Хусейн Гакаев был ликвидирован, по данным МВД РФ, 4 января 2013 года в ходе спецоперации в Веденском районе. Тогда была уничтожена бандгруппа из 11 боевиков, в числе которых были сам Гакаев и его брат Муслим.

https://ria.ru/20210531/ostanki-1734865473.html

итум-калинский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), хусейн гакаев, итум-калинский район, происшествия