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В Германии назвали главную ошибку при нападении на СССР
В Германии назвали главную ошибку при нападении на СССР - РИА Новости, 13.06.2021
В Германии назвали главную ошибку при нападении на СССР
Автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус рассказал об ошибке, которая привела к поражению Германии в войне с СССР. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:08
2021-06-13T16:08
2021-06-13T16:14
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус рассказал об ошибке, которая привела к поражению Германии в войне с СССР.По мнению журналиста, быстрые победы вермахта в Европе были неверно интерпретированы руководством рейха. Молниеносный захват Польши, Норвегии, Франции и Югославии убедил Германию, что блицкриг возможен и в Советском Союзе. Эта мысль становилась очень популярной в стране, в том числе и благодаря пропагандистским фильмам.Так, Альтхаус упоминает картину "Победа на Западе", вышедшую на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года. По его словам, этот фильм очень сильно воздействовал на зрителей.Военный историк Карл-Хайнц Фризер, автор труда "Легенда о блицкриге", доказывал в своих работах, что успех Германии базировался не на продуманном планировании, а на "непостижимых случайностях, ошибках западных союзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов", говорится в статье.Быстрый разгром Югославии в апреле 1941 года окончательно убедил политическое и военное руководство гитлеровской Германии в непобедимости немецкой военной машины. "Вожди рейха были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру", — пишет Альтхаус.При этом Германия не была готова к войне с СССР, поскольку ее экономику к 1940 году еще не перевели на военные рельсы. На первых этапах вторжения уже стало понятно, что немецкие танки Pz III уступают новой стандартной модели Красной Армии — танку Т-34, отметил автор.В итоге поход на восток, который планировался как молниеносная война длительностью не более трех месяцев, превратился в долгую и изнурительную схватку в "обширной сталинской империи с неисчерпаемыми ресурсами", пишет колумнист."Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения, нашедшего свое выражение и в фильме "Победа на Западе". Но можно назвать это и "самообманом", — подытожил Альтхаус.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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т-34, франция, германия, европа, норвегия, ссср, в мире
В Германии назвали главную ошибку при нападении на СССР
16:08 13.06.2021 (обновлено: 16:14 13.06.2021)
Die Welt назвала ошибку Германии, которая привела к катастрофе при нападении на СССР
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Автор немецкой газеты Die Welt
Йоханн Альтхаус рассказал об ошибке, которая привела к поражению Германии в войне с СССР.
По мнению журналиста, быстрые победы вермахта в Европе
были неверно интерпретированы руководством рейха. Молниеносный захват Польши
, Норвегии
, Франции
и Югославии
убедил Германию, что блицкриг возможен и в Советском Союзе. Эта мысль становилась очень популярной в стране, в том числе и благодаря пропагандистским фильмам.
Так, Альтхаус упоминает картину "Победа на Западе", вышедшую на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года. По его словам, этот фильм очень сильно воздействовал на зрителей.
"Едва ли кто-нибудь из посмотревших "Победу на Западе" смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников. Именно убежденность в этом стала одной из причин катастрофы похода на восток", — считает Альтхаус.
Военный историк Карл-Хайнц Фризер, автор труда "Легенда о блицкриге", доказывал в своих работах, что успех Германии базировался не на продуманном планировании, а на "непостижимых случайностях, ошибках западных союзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов", говорится в статье.
Быстрый разгром Югославии в апреле 1941 года окончательно убедил политическое и военное руководство гитлеровской Германии в непобедимости немецкой военной машины.
"Вожди рейха были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру", — пишет Альтхаус.
При этом Германия не была готова к войне с СССР, поскольку ее экономику к 1940 году еще не перевели на военные рельсы. На первых этапах вторжения уже стало понятно, что немецкие танки Pz III уступают новой стандартной модели Красной Армии — танку Т-34
, отметил автор.
В итоге поход на восток, который планировался как молниеносная война длительностью не более трех месяцев, превратился в долгую и изнурительную схватку в "обширной сталинской империи с неисчерпаемыми ресурсами", пишет колумнист.
"Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения, нашедшего свое выражение и в фильме "Победа на Западе". Но можно назвать это и "самообманом", — подытожил Альтхаус.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>