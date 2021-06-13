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В Германии назвали главную ошибку при нападении на СССР

В Германии назвали главную ошибку при нападении на СССР - РИА Новости, 13.06.2021

В Германии назвали главную ошибку при нападении на СССР

Автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус рассказал об ошибке, которая привела к поражению Германии в войне с СССР. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:08

2021-06-13T16:08

2021-06-13T16:14

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус рассказал об ошибке, которая привела к поражению Германии в войне с СССР.По мнению журналиста, быстрые победы вермахта в Европе были неверно интерпретированы руководством рейха. Молниеносный захват Польши, Норвегии, Франции и Югославии убедил Германию, что блицкриг возможен и в Советском Союзе. Эта мысль становилась очень популярной в стране, в том числе и благодаря пропагандистским фильмам.Так, Альтхаус упоминает картину "Победа на Западе", вышедшую на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года. По его словам, этот фильм очень сильно воздействовал на зрителей.Военный историк Карл-Хайнц Фризер, автор труда "Легенда о блицкриге", доказывал в своих работах, что успех Германии базировался не на продуманном планировании, а на "непостижимых случайностях, ошибках западных союзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов", говорится в статье.Быстрый разгром Югославии в апреле 1941 года окончательно убедил политическое и военное руководство гитлеровской Германии в непобедимости немецкой военной машины. "Вожди рейха были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру", — пишет Альтхаус.При этом Германия не была готова к войне с СССР, поскольку ее экономику к 1940 году еще не перевели на военные рельсы. На первых этапах вторжения уже стало понятно, что немецкие танки Pz III уступают новой стандартной модели Красной Армии — танку Т-34, отметил автор.В итоге поход на восток, который планировался как молниеносная война длительностью не более трех месяцев, превратился в долгую и изнурительную схватку в "обширной сталинской империи с неисчерпаемыми ресурсами", пишет колумнист."Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения, нашедшего свое выражение и в фильме "Победа на Западе". Но можно назвать это и "самообманом", — подытожил Альтхаус.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

https://ria.ru/20210525/plan-1733771445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-34, франция, германия, европа, норвегия, ссср, в мире