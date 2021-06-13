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В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе

В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе - РИА Новости, 13.06.2021

В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что снижение... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:30

2021-06-13T16:30

2021-06-13T16:58

алексей арестович

россия

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с грядущей встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.Встреча Путина с Байденом должна состояться 16 июня в Женеве."Я думаю, что снижение интенсивности связано со встречей Байдена и Путина, которая намечена", - сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".Он подчеркнул, что информация в СМИ о якобы нападении украинских диверсантов на противника в Донбассе является фейком и нужна для того, чтобы "обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз, и второе - это скрыть потери, которые были понесены по халатности".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210613/peremirie-1736862672.html

https://ria.ru/20210612/dnr-1736790319.html

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сша

киев

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алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, джо байден, владимир путин, оон, сша, киев, в мире