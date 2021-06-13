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Ярославская область
https://ria.ru/20210613/nevskiy-1736830854.html
Переславль-Залесский отметил 800-летие со дня рождения Невского
Переславль-Залесский отметил 800-летие со дня рождения Невского - РИА Новости, 13.06.2021
Переславль-Залесский отметил 800-летие со дня рождения Невского
Город Переславль-Залесский Ярославской области, малая родина Александра Невского, 12 июня отметил 800-летие со дня рождения святого благоверного князя... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:00
2021-06-13T11:00
ярославская область
россия
дмитрий миронов
денис майданов
александр невский
переславль-залесский
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Город Переславль-Залесский Ярославской области, малая родина Александра Невского, 12 июня отметил 800-летие со дня рождения святого благоверного князя праздничными мероприятиями, сообщает пресс-служба правительства региона.Утром в храмах отслужили божественные литургии. От Спасо-Преображенского собора паломники прошли крестным ходом до Свято-Никольского женского монастыря. Днем сюда доставили ковчег с мощами святого благоверного князя.Светские мероприятия начались с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Невскому на Красной площади. В церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и полномочный представитель президента России в Центральной федеральном округе Игорь Щеголев.По словам Миронова, юбилей Александра Невского отмечает вся страна, но именно в Переславле праздник "переживается с особым чувством". "В этом древнем городе он родился, здесь он был крещен в Спасо-Преображенском соборе, стены которого и сегодня остаются свидетелями тех далеких дней. Восемь веков назад по этой земле Александр делал свои первые шаги как великий полководец и дипломат", - сказал губернатор.Щеголев отметил, что для переславцев 12 июня - тройной праздник: 800-летие Невского, День России и День города."Конечно, глубоко символично, что один из главных праздников нашей страны совпадает с юбилейной годовщиной рождения одного из величайших деятелей нашей родины. Это именно тот человек, которого несколько лет назад вся наша страна выбрала именем России и это один из самых главных символов ее независимости, ее самостоятельности, ее мудрости и ее справедливости. Мы всегда обращались к имени, к заветам, к памяти великого князя в самые трудные моменты нашей истории, и очень приятно, что на его родине сегодня собралось столько любителей и почитателей нашего соотечественника", - подчеркнул полпред.Одним из центральных событий дня стало вручение государственных и региональных наград жителям области, отличившимся в разных профессиональных сферах. В числе награжденных были и врачи, которые, по словам губернатора, первыми приняли вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. "Благодаря вашим знаниям и профессионализму удалось не допустить взрывного распространения вируса, спасти сотни жизней. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш очень нужный и благородный труд", - сказал Миронов.За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм ордена Пирогова удостоен заведующий отделением клинической больницы имени Н.А. Семашко Алексей Фомин. Медаль Луки Крымского вручена медицинской сестре 2-й клинической больницы Екатерине Куделиной. Двум их коллегам присвоено звание "Заслуженный врач Российской Федерации".В честь праздника на Народной площади 800 участников сводного хора исполнили гимн России. В небе выступала авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи". Завершился день концертом творческих коллективов региона и заслуженного артиста России Дениса Майданова, а также фейерверком.
https://ria.ru/20210611/moschi-1736609007.html
https://ria.ru/20210604/geopolitika-1735691495.html
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россия, дмитрий миронов, денис майданов, александр невский, переславль-залесский, ярославская область, общество
Переславль-Залесский отметил 800-летие со дня рождения Невского
11:00 13.06.2021
 
© предоставлено проектом "Святые России"Александр Невский. Фрагмент муромской иконы
Александр Невский. Фрагмент муромской иконы
© предоставлено проектом "Святые России"

Переславль-Залесский отметил 800-летие со дня рождения князя Александра Невского

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Город Переславль-Залесский Ярославской области, малая родина Александра Невского, 12 июня отметил 800-летие со дня рождения святого благоверного князя праздничными мероприятиями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Утром в храмах отслужили божественные литургии. От Спасо-Преображенского собора паломники прошли крестным ходом до Свято-Никольского женского монастыря. Днем сюда доставили ковчег с мощами святого благоверного князя.
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Светские мероприятия начались с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Невскому на Красной площади. В церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и полномочный представитель президента России в Центральной федеральном округе Игорь Щеголев.
По словам Миронова, юбилей Александра Невского отмечает вся страна, но именно в Переславле праздник "переживается с особым чувством". "В этом древнем городе он родился, здесь он был крещен в Спасо-Преображенском соборе, стены которого и сегодня остаются свидетелями тех далеких дней. Восемь веков назад по этой земле Александр делал свои первые шаги как великий полководец и дипломат", - сказал губернатор.
Щеголев отметил, что для переславцев 12 июня - тройной праздник: 800-летие Невского, День России и День города.
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"Конечно, глубоко символично, что один из главных праздников нашей страны совпадает с юбилейной годовщиной рождения одного из величайших деятелей нашей родины. Это именно тот человек, которого несколько лет назад вся наша страна выбрала именем России и это один из самых главных символов ее независимости, ее самостоятельности, ее мудрости и ее справедливости. Мы всегда обращались к имени, к заветам, к памяти великого князя в самые трудные моменты нашей истории, и очень приятно, что на его родине сегодня собралось столько любителей и почитателей нашего соотечественника", - подчеркнул полпред.
Одним из центральных событий дня стало вручение государственных и региональных наград жителям области, отличившимся в разных профессиональных сферах. В числе награжденных были и врачи, которые, по словам губернатора, первыми приняли вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. "Благодаря вашим знаниям и профессионализму удалось не допустить взрывного распространения вируса, спасти сотни жизней. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш очень нужный и благородный труд", - сказал Миронов.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм ордена Пирогова удостоен заведующий отделением клинической больницы имени Н.А. Семашко Алексей Фомин. Медаль Луки Крымского вручена медицинской сестре 2-й клинической больницы Екатерине Куделиной. Двум их коллегам присвоено звание "Заслуженный врач Российской Федерации".
В честь праздника на Народной площади 800 участников сводного хора исполнили гимн России. В небе выступала авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи". Завершился день концертом творческих коллективов региона и заслуженного артиста России Дениса Майданова, а также фейерверком.
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В России отметят 800 лет со дня рождения князя Александра Невского
 
Ярославская областьРоссияДмитрий МироновДенис МайдановАлександр НевскийПереславль-ЗалесскийЯрославская областьОбщество
 
 
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