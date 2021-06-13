https://ria.ru/20210613/nato-1736896868.html
Белый дом анонсировал "набор амбициозных инициатив" на саммите НАТО
Белый дом анонсировал "набор амбициозных инициатив" на саммите НАТО - РИА Новости, 13.06.2021
Белый дом анонсировал "набор амбициозных инициатив" на саммите НАТО
Президент США Джо Байден на предстоящем в понедельник в Брюсселе саммите НАТО заявит о твердой приверженности Америки принципу "нападение на одного - нападение... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T22:47
2021-06-13T22:47
2021-06-13T22:47
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящем в понедельник в Брюсселе саммите НАТО заявит о твердой приверженности Америки принципу "нападение на одного - нападение на всех", говорится в заявлении Белого дома."Во время саммита президент подтвердит прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность статье 5: атака на одного - это атака на всех, и она встретит коллективный ответ", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.Релиз распространен в преддверии саммита НАТО, намеченного на 14 июня.Как говорится в заявлении, лидеры альянса выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/nato-1736896660.html
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весь мир, брюссель, нато, джо байден, сша, в мире
Белый дом анонсировал "набор амбициозных инициатив" на саммите НАТО
Белый дом заявил, что лидеры НАТО выступят на саммите с "набором амбициозных инициатив"