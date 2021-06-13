https://ria.ru/20210613/nato-1736872369.html

Байден рассказал о "священном долге" НАТО

Байден рассказал о "священном долге" НАТО - РИА Новости, 13.06.2021

Байден рассказал о "священном долге" НАТО

США больше не относятся к НАТО как к охране союзников за деньги, а считают, что альянс важен для общей безопасности, заявил президент США Джо Байден на... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:49

2021-06-13T17:49

2021-06-13T17:49

g7

нато

джо байден

владимир путин

франция

япония

италия

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США больше не относятся к НАТО как к охране союзников за деньги, а считают, что альянс важен для общей безопасности, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита стран G7."Я вскоре отправлюсь в Брюссель, где пройдет заседание НАТО. Многие из присутствующих здесь соберутся там за столом переговоров. Мы больше не рассматриваем НАТО как защиту (союзников - ред.) за деньги. Мы считаем, что НАТО важно для нашей общей безопасности", - сказал президент.Байден напомнил, что когда в США произошел теракт 11 сентября 2001 года, НАТО "незамедлительно" оказало поддержку. Он подчеркнул, что считает статью 5 Североатлантического договора о том, что нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на альянс в целом, "священным долгом".Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.В Брюсселе 14 июня состоится саммит стран НАТО, он будет предшествовать встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210613/rakety-1736810652.html

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франция

япония

италия

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g7, нато, джо байден, владимир путин, франция, япония, италия, в мире