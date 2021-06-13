https://ria.ru/20210613/nato-1736845122.html

Слуцкий прокомментировал отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе

Слуцкий прокомментировал отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе - РИА Новости, 13.06.2021

Слуцкий прокомментировал отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе

Возможный отказ НАТО от развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования, о чем написали некоторые СМИ, станет шагом по разрядке... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:20

2021-06-13T13:20

2021-06-13T14:51

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возможный отказ НАТО от развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования, о чем написали некоторые СМИ, станет шагом по разрядке напряжённости и будет способствовать контролю над вооружениями, заявил в воскресенье РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Издание Defense News со ссылкой на свои источники ранее написало, что члены НАТО в преддверии саммита РФ-США готовятся официально выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования. По данным источников, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Согласно Defense News, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Россией и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями в преддверии саммита РФ-США 16 июня в Женеве."Если прогнозы СМИ оправдаются и соответствующий пункт будет включён в коммюнике саммита НАТО, то это станет шагом по разрядке напряжённости в сфере международной безопасности. И дело здесь не только в снятии озабоченностей российской стороны. Речь идёт об общих контурах безопасности на Европейском континенте. Европа не должна становиться заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада, это очевидно. И хорошо, если будет достигнуто общее понимание в этой сфере", - сказал Слуцкий.Он напомнил, что Россия объявила мораторий на развёртывание ракет наземного базирования после вынужденного приостановления ДРСМД, но "ровно до тех пор, пока от подобных шагов будет воздерживаться американская сторона". "Поэтому принятие подобного решения на саммите НАТО будет способствовать, прежде всего, созданию мирной и безопасной европейской архитектуры, а также установлению баланса в сфере контроля над вооружениями", - добавил глава думского комитета.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах.

https://ria.ru/20210613/rakety-1736810652.html

https://ria.ru/20210602/voyna-1735201211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, владимир путин, сша, нато, европа, в мире