Киев надеется на скорое принятие Украины в НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что надеется на скорое принятие Украины в НАТО
РИМ, 13 июн – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что страны НАТО как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу.
"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и сейчас нам необходима помощь", - заявил он в интервью, которая римская газета la Repubblica опубликовала в воскресенье.
По словам Ермака, страна имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены" НАТО. "И мы проводим реформы во всех областях, но следует также учитывать происходящее, а именно недавнюю эскалацию конфликта в Донбассе и недавнюю концентрацию российских войск вдоль границы. Украина является форпостом демократического мира вдоль этой границы. Поэтому мы ожидаем конкретных и активных действий со стороны альянса", - указал Ермак.
Он также отметил, что "стратегическое партнерство" между Украиной и США отвечает интересам народов обеих стран.
Украинский парламент в декабре 2014 года внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. В феврале 2019 года высший законодательный орган Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Cаммит альянса пройдет 14 июня в Брюсселе.