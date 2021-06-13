https://ria.ru/20210613/moskva-1736853475.html

Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе

Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе - РИА Новости, 13.06.2021

Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе

Жаркая летняя погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:48

2021-06-13T14:48

2021-06-13T14:58

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жаркая летняя погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня природа пройдет определенный рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы. И июнь, который в метеорологическом отношении до недавнего времени оставлял смешанные чувства, наконец-то, начнет радовать. Так, 14 и 15 июня, несмотря на то, что в атмосфере Центральной России сохранится циклоническая деятельность с вероятностью мозаичных скоротечных ливней и гроз, ночью будет не ниже плюс 12-17, а днем июньское солнце сумеет прогреть воздух до плюс 24-29", - сказал Тишковец.Он добавил, что 16 июня пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми дождями и шквалистым ветром, что ненадолго понизит дневную температуру до нормы июня - плюс 19-24.Однако во второй половине предстоящей недели погода будет "миллион на миллион"."Дело в том, что на аэросиноптических картах Среднерусской равнины появится азорский антициклон, который географически с каждым днем будет только расширять свое погожее субтропическое влияние. Если в четверг под утро в Москве плюс 9-14, днем плюс 21-26, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять, и к следующим выходным в темное время суток ожидается плюс 13-18, а в разгар дня плюс 26-31, что на 5 градусов выше, чем должно быть в это время года", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20210613/pogoda-1736824087.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва, общество