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Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе
Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе - РИА Новости, 13.06.2021
Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе
Жаркая летняя погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:48
2021-06-13T14:58
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жаркая летняя погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня природа пройдет определенный рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы. И июнь, который в метеорологическом отношении до недавнего времени оставлял смешанные чувства, наконец-то, начнет радовать. Так, 14 и 15 июня, несмотря на то, что в атмосфере Центральной России сохранится циклоническая деятельность с вероятностью мозаичных скоротечных ливней и гроз, ночью будет не ниже плюс 12-17, а днем июньское солнце сумеет прогреть воздух до плюс 24-29", - сказал Тишковец.Он добавил, что 16 июня пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми дождями и шквалистым ветром, что ненадолго понизит дневную температуру до нормы июня - плюс 19-24.Однако во второй половине предстоящей недели погода будет "миллион на миллион"."Дело в том, что на аэросиноптических картах Среднерусской равнины появится азорский антициклон, который географически с каждым днем будет только расширять свое погожее субтропическое влияние. Если в четверг под утро в Москве плюс 9-14, днем плюс 21-26, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять, и к следующим выходным в темное время суток ожидается плюс 13-18, а в разгар дня плюс 26-31, что на 5 градусов выше, чем должно быть в это время года", - сообщил Тишковец.
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евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва, общество
Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе
14:48 13.06.2021 (обновлено: 14:58 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Жаркая погода с температурой около +25 ожидает москвичей на следующей неделе

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жаркая летняя погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня природа пройдет определенный рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы. И июнь, который в метеорологическом отношении до недавнего времени оставлял смешанные чувства, наконец-то, начнет радовать. Так, 14 и 15 июня, несмотря на то, что в атмосфере Центральной России сохранится циклоническая деятельность с вероятностью мозаичных скоротечных ливней и гроз, ночью будет не ниже плюс 12-17, а днем июньское солнце сумеет прогреть воздух до плюс 24-29", - сказал Тишковец.
Он добавил, что 16 июня пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми дождями и шквалистым ветром, что ненадолго понизит дневную температуру до нормы июня - плюс 19-24.
Однако во второй половине предстоящей недели погода будет "миллион на миллион".
"Дело в том, что на аэросиноптических картах Среднерусской равнины появится азорский антициклон, который географически с каждым днем будет только расширять свое погожее субтропическое влияние. Если в четверг под утро в Москве плюс 9-14, днем плюс 21-26, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять, и к следующим выходным в темное время суток ожидается плюс 13-18, а в разгар дня плюс 26-31, что на 5 градусов выше, чем должно быть в это время года", - сообщил Тишковец.
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Евгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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