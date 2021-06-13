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СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google - РИА Новости, 13.06.2021
СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
Правительство Японии намерено изучить деятельность американских компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет газета... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T07:05
2021-06-13T07:05
google
apple
япония
экономика
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Правительство Японии намерено изучить деятельность американских компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет газета "Никкэй".По данным неназванных источников издания, в июне будет созвана правительственная комиссия, которая намерена собрать мнения, в частности, руководителей японских производителей смартфонов относительно их взаимодействия с американскими компаниями. В настоящее время доля операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке составляет около 90%.В том случае, если комиссия выявит какие-либо подозрительные действия, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в стране.Еврокомиссия в июне прошлого года начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции ЕС правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих продуктов через App Store.Расследование касалось, в частности, обязательного использования собственной системы покупок Apple внутри приложений и ограничений, которые не позволяют разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки вне приложений в Apple. Расследование было начато после отдельных жалоб от Spotify и дистрибьюторов электронных и аудиокниг о влиянии правил App Store на конкуренцию в потоковой передаче музыки и распространении таких книг.По предварительному мнению Еврокомиссии, Apple препятствует свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/slezhka-1736783285.html
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google, apple, япония, экономика
СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
07:05 13.06.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato

Nikkei: Япония изучит деятельность Apple и Google на предмет антимонопольных нарушений

Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Правительство Японии намерено изучить деятельность американских компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет газета "Никкэй".
По данным неназванных источников издания, в июне будет созвана правительственная комиссия, которая намерена собрать мнения, в частности, руководителей японских производителей смартфонов относительно их взаимодействия с американскими компаниями. В настоящее время доля операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке составляет около 90%.
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В том случае, если комиссия выявит какие-либо подозрительные действия, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в стране.
Еврокомиссия в июне прошлого года начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции ЕС правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих продуктов через App Store.
Расследование касалось, в частности, обязательного использования собственной системы покупок Apple внутри приложений и ограничений, которые не позволяют разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки вне приложений в Apple. Расследование было начато после отдельных жалоб от Spotify и дистрибьюторов электронных и аудиокниг о влиянии правил App Store на конкуренцию в потоковой передаче музыки и распространении таких книг.
По предварительному мнению Еврокомиссии, Apple препятствует свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений.
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