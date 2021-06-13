https://ria.ru/20210613/monopoliya-1736817172.html

СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google

СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google - РИА Новости, 13.06.2021

СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google

Правительство Японии намерено изучить деятельность американских компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет газета... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T07:05

2021-06-13T07:05

2021-06-13T07:05

google

apple

япония

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Правительство Японии намерено изучить деятельность американских компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет газета "Никкэй".По данным неназванных источников издания, в июне будет созвана правительственная комиссия, которая намерена собрать мнения, в частности, руководителей японских производителей смартфонов относительно их взаимодействия с американскими компаниями. В настоящее время доля операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке составляет около 90%.В том случае, если комиссия выявит какие-либо подозрительные действия, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в стране.Еврокомиссия в июне прошлого года начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции ЕС правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих продуктов через App Store.Расследование касалось, в частности, обязательного использования собственной системы покупок Apple внутри приложений и ограничений, которые не позволяют разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки вне приложений в Apple. Расследование было начато после отдельных жалоб от Spotify и дистрибьюторов электронных и аудиокниг о влиянии правил App Store на конкуренцию в потоковой передаче музыки и распространении таких книг.По предварительному мнению Еврокомиссии, Apple препятствует свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/slezhka-1736783285.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/roskomnadzor-1736616024.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, apple, япония, экономика