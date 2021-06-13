https://ria.ru/20210613/mikrozaym-1736819262.html

Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом

Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом - РИА Новости, 13.06.2021

Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом

Четверть россиян обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита, другими частыми причинами являются возможность... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T08:13

2021-06-13T08:13

2021-06-13T09:14

кредит

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Четверть россиян обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита, другими частыми причинами являются возможность быстро получить крупную сумму без посещения офиса кредитора и рекомендации близких, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Специалисты сервиса выяснили, почему россияне обращаются за крупными займами в микрофинансовые организации, а не в банки. Только 24,7% респондентов назвали причиной обращения в МФО отказ в банковском кредитовании", - отмечают эксперты.Остальные 75% россиян выбирают микрозайм по собственному желанию, указывают в компании. Так, наибольшее количество участников исследования (28,4%) сообщили, что их привлекла возможность быстрого получения крупной суммы денег без посещения офиса кредитора. Для 18,4% основным фактором выбора кредитора стали рекомендации близких, ранее пользовавшихся услугами сервисов онлайн-кредитования.Еще 16,2% россиян заявили, что их привлек гибкий график погашения микрозайма - возможность вносить очередной платеж несколькими траншами. Каждого десятого респондента привлекла сама финансовая технология выдачи заемных средств без предоставления большого пакета документов. Около 1,6% участников исследования назвали другие причины, среди которых наиболее частыми оказались "любопытство" и "проверить, дадут ли деньги".Как правило, таким заемщикам обычно требуется займ размером до 60 тысяч рублей - суммы, с которыми банки при потребкредитовании практически не работают. "Кредитные карты этим гражданам по разным причинам не подходят. Им проще взять в руки смартфон и поискать альтернативный источник в интернете", - добавили эксперты.

https://ria.ru/20210507/mikrozaym-1731369416.html

https://ria.ru/20210418/mikrozaymy-1728783772.html

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кредит, экономика