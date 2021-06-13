https://ria.ru/20210613/mery-1736891095.html

Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер

Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер - РИА Новости, 13.06.2021

Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер

В ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня в Москве на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20% случаев, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T21:15

2021-06-13T21:15

2021-06-13T21:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня в Москве на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20% случаев, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."Управлением Роспотребнадзора по городу Москве за 12 и 13 июня соблюдение противоэпидемических мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий, нарушения установлены на 71 объекте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210613/shtraf-1736885733.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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