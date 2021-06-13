https://ria.ru/20210613/mery-1736891095.html
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер - РИА Новости, 13.06.2021
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер
В ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня в Москве на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20% случаев, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T21:15
2021-06-13T21:15
2021-06-13T21:25
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня в Москве на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20% случаев, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."Управлением Роспотребнадзора по городу Москве за 12 и 13 июня соблюдение противоэпидемических мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий, нарушения установлены на 71 объекте", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер
21:15 13.06.2021 (обновлено: 21:25 13.06.2021)
Роспотребнадзор отчитался о выявленных 12 и 13 июня нарушениях антикоронавирусных мер