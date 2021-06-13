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В Армении арестовали экс-мэра Армавира за попытку подкупа избирателей
В Армении арестовали экс-мэра Армавира за попытку подкупа избирателей - РИА Новости, 13.06.2021
В Армении арестовали экс-мэра Армавира за попытку подкупа избирателей
Суд арестовал бывшего мэра армянского города Армавир, кандидата в депутаты парламента от предвыборного блока экс-президента страны Сержа Саргсяна Рубена... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T19:06
2021-06-13T19:06
серж саргсян
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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Суд арестовал бывшего мэра армянского города Армавир, кандидата в депутаты парламента от предвыборного блока экс-президента страны Сержа Саргсяна Рубена Хлгатяна, он подозревается в попытке подкупить избирателей, сообщил в воскресенье представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.Ранее в ведомстве заявили, что Хлгатян был задержан 10 июня в момент передачи одному из жителей села Джанфида 9 миллионов драмов (17,3 тысячи долларов), которые, по утверждению следствия, предназначались для раздачи сельчанам в качестве взятки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "попытка дачи взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя"."Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Хлгатяна и жителя села Джанфида Г.П. Они арестованы", - написал Абрамян в Facebook.Ранее адвокат Хлгатяна Гаяне Папоян заявила, что дело против ее подзащитного сфабриковано по политическим мотивам и нацелено на воспрепятствование деятельности блока "Честь имею" в преддверии выборов. Она сообщила, что защита обжаловала в суде задержание, о причинах которого не сообщила.Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/vybory-1736868583.html
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серж саргсян, армавир, армения, в мире
В Армении арестовали экс-мэра Армавира за попытку подкупа избирателей
19:06 13.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудник военной полиции на дежурстве в Армении
Сотрудник военной полиции на дежурстве в Армении - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Армении арестовали экс-мэра Армавира Рубена Хлгатяна за попытку подкупа избирателей

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Суд арестовал бывшего мэра армянского города Армавир, кандидата в депутаты парламента от предвыборного блока экс-президента страны Сержа Саргсяна Рубена Хлгатяна, он подозревается в попытке подкупить избирателей, сообщил в воскресенье представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.
Ранее в ведомстве заявили, что Хлгатян был задержан 10 июня в момент передачи одному из жителей села Джанфида 9 миллионов драмов (17,3 тысячи долларов), которые, по утверждению следствия, предназначались для раздачи сельчанам в качестве взятки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "попытка дачи взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя".
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Хлгатяна и жителя села Джанфида Г.П. Они арестованы", - написал Абрамян в Facebook.
Ранее адвокат Хлгатяна Гаяне Папоян заявила, что дело против ее подзащитного сфабриковано по политическим мотивам и нацелено на воспрепятствование деятельности блока "Честь имею" в преддверии выборов. Она сообщила, что защита обжаловала в суде задержание, о причинах которого не сообщила.
Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока.
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