https://ria.ru/20210613/mer-1736880033.html

В Армении арестовали экс-мэра Армавира за попытку подкупа избирателей

В Армении арестовали экс-мэра Армавира за попытку подкупа избирателей - РИА Новости, 13.06.2021

В Армении арестовали экс-мэра Армавира за попытку подкупа избирателей

Суд арестовал бывшего мэра армянского города Армавир, кандидата в депутаты парламента от предвыборного блока экс-президента страны Сержа Саргсяна Рубена... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T19:06

2021-06-13T19:06

2021-06-13T19:06

серж саргсян

армавир

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578194490_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_f9a0349b1cb456c9738ac3de23987ecb.jpg

ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Суд арестовал бывшего мэра армянского города Армавир, кандидата в депутаты парламента от предвыборного блока экс-президента страны Сержа Саргсяна Рубена Хлгатяна, он подозревается в попытке подкупить избирателей, сообщил в воскресенье представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.Ранее в ведомстве заявили, что Хлгатян был задержан 10 июня в момент передачи одному из жителей села Джанфида 9 миллионов драмов (17,3 тысячи долларов), которые, по утверждению следствия, предназначались для раздачи сельчанам в качестве взятки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "попытка дачи взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя"."Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Хлгатяна и жителя села Джанфида Г.П. Они арестованы", - написал Абрамян в Facebook.Ранее адвокат Хлгатяна Гаяне Папоян заявила, что дело против ее подзащитного сфабриковано по политическим мотивам и нацелено на воспрепятствование деятельности блока "Честь имею" в преддверии выборов. Она сообщила, что защита обжаловала в суде задержание, о причинах которого не сообщила.Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/vybory-1736868583.html

армавир

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серж саргсян, армавир, армения, в мире