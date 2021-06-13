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У группы Maroon 5 вышел седьмой студийный альбом
У группы Maroon 5 вышел седьмой студийный альбом - РИА Новости, 13.06.2021
У группы Maroon 5 вышел седьмой студийный альбом
Музыканты из американской поп-рок группы Maroon 5 представили на всех цифровых площадках новый, седьмой по счету, студийный альбом "Jordi". РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T01:21
2021-06-13T01:21
2021-06-13T01:21
maroon 5
адам левин
культура
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Музыканты из американской поп-рок группы Maroon 5 представили на всех цифровых площадках новый, седьмой по счету, студийный альбом "Jordi".Ранее фронтмен и вокалист Адам Левин написал в Instagram, что вместе с командой посвятил этот сборник менеджеру группы и его старому другу Джордану Фельдштейну, который умер в 2017 году. В трек-лист вошло 14 песен, в их записи принимали участие: певица H.E.R., рэпер Juice WRLD (музыканта не стало в 2019 году. — Прим. ред.), Megan Thee Stallion, Джейсон Деруло, Стиви Никс и другие. "Jordi" — первая пластинка Maroon 5 за последние несколько лет. Последний релиз группы состоялся в 2017 году. Тогда лауреаты премии "Грэмми" представили альбом "Red pill blues", который был коммерчески успешным.
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maroon 5, адам левин, музыка, новости культуры
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Музыканты из американской поп-рок группы Maroon 5 представили на всех цифровых площадках новый, седьмой по счету, студийный альбом "Jordi".
Ранее фронтмен и вокалист Адам Левин написал
в Instagram, что вместе с командой посвятил этот сборник менеджеру группы и его старому другу Джордану Фельдштейну, который умер в 2017 году.
"Я скучаю по нему каждый божий день, — рассказал музыкант. — И я горжусь тем, что вписал его имя в историю этой группы, которую он помогал создавать с нуля. Мы любим тебя, Джорди".
В трек-лист вошло 14 песен, в их записи принимали участие: певица H.E.R., рэпер Juice WRLD (музыканта не стало в 2019 году. — Прим. ред.), Megan Thee Stallion, Джейсон Деруло, Стиви Никс и другие.
"Jordi" — первая пластинка Maroon 5 за последние несколько лет. Последний релиз группы состоялся в 2017 году. Тогда лауреаты премии "Грэмми" представили альбом "Red pill blues", который был коммерчески успешным.