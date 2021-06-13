https://ria.ru/20210613/maroon5-1736682227.html

У группы Maroon 5 вышел седьмой студийный альбом

У группы Maroon 5 вышел седьмой студийный альбом - РИА Новости, 13.06.2021

У группы Maroon 5 вышел седьмой студийный альбом

Музыканты из американской поп-рок группы Maroon 5 представили на всех цифровых площадках новый, седьмой по счету, студийный альбом "Jordi". РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T01:21

2021-06-13T01:21

2021-06-13T01:21

maroon 5

адам левин

культура

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Музыканты из американской поп-рок группы Maroon 5 представили на всех цифровых площадках новый, седьмой по счету, студийный альбом "Jordi".Ранее фронтмен и вокалист Адам Левин написал в Instagram, что вместе с командой посвятил этот сборник менеджеру группы и его старому другу Джордану Фельдштейну, который умер в 2017 году. В трек-лист вошло 14 песен, в их записи принимали участие: певица H.E.R., рэпер Juice WRLD (музыканта не стало в 2019 году. — Прим. ред.), Megan Thee Stallion, Джейсон Деруло, Стиви Никс и другие. "Jordi" — первая пластинка Maroon 5 за последние несколько лет. Последний релиз группы состоялся в 2017 году. Тогда лауреаты премии "Грэмми" представили альбом "Red pill blues", который был коммерчески успешным.

https://ria.ru/20210523/albom-1733306915.html

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maroon 5, адам левин, музыка, новости культуры