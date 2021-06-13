https://ria.ru/20210613/lodka-1736859121.html

В Карелии перевернулась лодка с детьми

В Карелии перевернулась лодка с детьми - РИА Новости, 13.06.2021

В Карелии перевернулась лодка с детьми

Лодка, где находилась семья с двумя детьми, перевернулась в озере на территории Медвежьегорского района Карелии, двое детей погибли, поиски тел взрослых... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:45

2021-06-13T15:45

2021-06-13T15:45

медвежьегорский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Лодка, где находилась семья с двумя детьми, перевернулась в озере на территории Медвежьегорского района Карелии, двое детей погибли, поиски тел взрослых продолжаются, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона."В акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается", - сообщили в комитете.В пресс-релизе отмечается, что на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым для проведения поисковой операции оборудованием.По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте."Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты", - отмечают в комитете.

https://ria.ru/20210613/primore-1736852035.html

медвежьегорский район

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медвежьегорский район, происшествия