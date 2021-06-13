Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/lodka-1736859121.html
В Карелии перевернулась лодка с детьми
В Карелии перевернулась лодка с детьми - РИА Новости, 13.06.2021
В Карелии перевернулась лодка с детьми
Лодка, где находилась семья с двумя детьми, перевернулась в озере на территории Медвежьегорского района Карелии, двое детей погибли, поиски тел взрослых... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:45
2021-06-13T15:45
медвежьегорский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155696/81/1556968161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_27b2a970d6b8869c9fd0d2249a88f445.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Лодка, где находилась семья с двумя детьми, перевернулась в озере на территории Медвежьегорского района Карелии, двое детей погибли, поиски тел взрослых продолжаются, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона."В акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается", - сообщили в комитете.В пресс-релизе отмечается, что на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым для проведения поисковой операции оборудованием.По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте."Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты", - отмечают в комитете.
https://ria.ru/20210613/primore-1736852035.html
медвежьегорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155696/81/1556968161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_36d4f697f42b31a75c6a597fa55ff713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медвежьегорский район, происшествия
В Карелии перевернулась лодка с детьми
15:45 13.06.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Ладожское озеро.
Карелия. Ладожское озеро. - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина

В Карелии двое детей погибли после того, как перевернулась лодка

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Лодка, где находилась семья с двумя детьми, перевернулась в озере на территории Медвежьегорского района Карелии, двое детей погибли, поиски тел взрослых продолжаются, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона.
"В акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается", - сообщили в комитете.
В пресс-релизе отмечается, что на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым для проведения поисковой операции оборудованием.
По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте.
"Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты", - отмечают в комитете.
10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
14:35
В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов
 
Медвежьегорский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Байден не принял решения по вопросу происхождения коронавируса
17:16Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
17:15Байден согласился с Путиным в оценке отношений Москвы и Вашингтона
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден сравнил изменение климата с экзистенциальным кризисом
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
16:30Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
16:30В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе
Лента новостейМолния