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Москвичам пообещали солнечное и сухое лето
Москвичам пообещали солнечное и сухое лето - РИА Новости, 13.06.2021
Москвичам пообещали солнечное и сухое лето
Солнечное и сухое лето задержится в Москве и средней полосе России надолго, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:28
2021-06-13T15:28
2021-06-13T15:29
россия
евгений тишковец
день россии
москва
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Солнечное и сухое лето задержится в Москве и средней полосе России надолго, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные долгосрочные прогнозы подсказывают, что теперь относительно теплое, солнечное и сухое лето в средней полосе России, и соответственно, в Москве – это надолго",- сказал Тишковец.Ранее в воскресенье он сообщил, что с 13 июня в Москву пришло настоящее лето, погода с температурой воздуха от 20 до 26 градусов ожидает жителей столицы на следующей неделе, к следующим выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса.
https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563088.html
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Москвичам пообещали солнечное и сухое лето
15:28 13.06.2021 (обновлено: 15:29 13.06.2021)
Сотрудник центра погоды "Фобос" заявил, что солнечное и сухое лето задержится в Москве надолго