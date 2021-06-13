https://ria.ru/20210613/leto-1736857046.html

Москвичам пообещали солнечное и сухое лето

Москвичам пообещали солнечное и сухое лето - РИА Новости, 13.06.2021

Москвичам пообещали солнечное и сухое лето

Солнечное и сухое лето задержится в Москве и средней полосе России надолго, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:28

2021-06-13T15:28

2021-06-13T15:29

россия

евгений тишковец

день россии

москва

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Солнечное и сухое лето задержится в Москве и средней полосе России надолго, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные долгосрочные прогнозы подсказывают, что теперь относительно теплое, солнечное и сухое лето в средней полосе России, и соответственно, в Москве – это надолго",- сказал Тишковец.Ранее в воскресенье он сообщил, что с 13 июня в Москву пришло настоящее лето, погода с температурой воздуха от 20 до 26 градусов ожидает жителей столицы на следующей неделе, к следующим выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса.

https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563088.html

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2021

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