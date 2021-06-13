https://ria.ru/20210613/lekuantr-1736864092.html
Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост - РИА Новости, 13.06.2021
Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
Генерал Франсуа Лекуантр покидает пост начальника генштаба вооруженных сил Франции. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:30
2021-06-13T16:30
2021-06-13T16:46
франсуа лекуантр
пьер де вилье
вооруженные силы франции
эммануэль макрон
сахель
франция
в мире
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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Генерал Франсуа Лекуантр покидает пост начальника генштаба вооруженных сил Франции."Я попросил у президента Республики отставки. Таково мое желание", - сказал генерал в эфире телеканала LCI.Лекуантр сообщил, что прекратит исполнять свои обязанности в должности главы генштаба ВС Франции после 14 июля.По данным телеканала, его заменит генерал Тьерри Буркхард, возглавлявший ранее сухопутные войска Франции.По словам генерала, он не хотел покидать свой пост по окончании пятилетнего срока Эммануэля Макрона, чтобы "избежать политизации" этого вопроса."Я не хотел, чтобы начальника штаба вооруженных сил ассоциировали с политиком. Не стоит думать, что начальника генштаба выбирают из-за его политических взглядов", - добавил генерал Лекуантр, указав, что он был на службе "не у Эммануэля Макрона, а у президента республики".В то же время генерал опроверг слухи о разногласиях с главой государства, хоть и заявление об отставке последовало после объявления Макроном о сокращении военного присутствия Франции в зоне Сахеля."Нет никаких разногласий, может быть видение, которое заставляет меня как военного лидера рассматривать тот или иной выбор направления как вредный для нашего тактического успеха", - пояснил он.Это уже не первый случай при президентстве Макрона, когда глава генштаба ВС Франции подает в отставку. Так, в июле 2017 года впервые в истории Пятой республики глава генштаба, которым являлся Пьер де Вилье, подал в отставку, президент ее принял. Французские наблюдатели расценили тогда конфликт как крупнейший военно-политический кризис в стране с 1961 года.За неделю до отставки Де Вилье крайне резко отозвался о планах сокращения военных расходов в текущем году на 850 миллионов евро, заявив на парламентских слушаниях, что не позволит унизить себя министерству финансов. В свою очередь Макрон, не упоминая де Вилье по имени, назвал попытку вести публичную дискуссию о некоторых вещах "недостойной".
https://ria.ru/20200703/1573832237.html
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франсуа лекуантр, пьер де вилье, вооруженные силы франции, эммануэль макрон, сахель , франция, в мире
Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
16:30 13.06.2021 (обновлено: 16:46 13.06.2021)
Генерал Франсуа Лекуантр попросил отставки с поста начальника генштаба вооруженных сил Франции
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости.
Генерал Франсуа Лекуантр
покидает пост начальника генштаба вооруженных сил Франции
.
"Я попросил у президента Республики отставки. Таково мое желание", - сказал генерал в эфире телеканала LCI.
Лекуантр сообщил, что прекратит исполнять свои обязанности в должности главы генштаба ВС Франции
после 14 июля.
По данным телеканала, его заменит генерал Тьерри Буркхард, возглавлявший ранее сухопутные войска Франции.
По словам генерала, он не хотел покидать свой пост по окончании пятилетнего срока Эммануэля Макрона
, чтобы "избежать политизации" этого вопроса.
"Я не хотел, чтобы начальника штаба вооруженных сил ассоциировали с политиком. Не стоит думать, что начальника генштаба выбирают из-за его политических взглядов", - добавил генерал Лекуантр, указав, что он был на службе "не у Эммануэля Макрона, а у президента республики".
В то же время генерал опроверг слухи о разногласиях с главой государства, хоть и заявление об отставке последовало после объявления Макроном о сокращении военного присутствия Франции в зоне Сахеля
.
"Нет никаких разногласий, может быть видение, которое заставляет меня как военного лидера рассматривать тот или иной выбор направления как вредный для нашего тактического успеха", - пояснил он.
Это уже не первый случай при президентстве Макрона, когда глава генштаба ВС Франции подает в отставку. Так, в июле 2017 года впервые в истории Пятой республики глава генштаба, которым являлся Пьер де Вилье
, подал в отставку, президент ее принял. Французские наблюдатели расценили тогда конфликт как крупнейший военно-политический кризис в стране с 1961 года.
За неделю до отставки Де Вилье крайне резко отозвался о планах сокращения военных расходов в текущем году на 850 миллионов евро, заявив на парламентских слушаниях, что не позволит унизить себя министерству финансов. В свою очередь Макрон, не упоминая де Вилье по имени, назвал попытку вести публичную дискуссию о некоторых вещах "недостойной".