https://ria.ru/20210613/kuzmin-1736880391.html
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом - РИА Новости, 13.06.2021
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом
Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с коронавирусом, при этом чувствует себя нормально. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T19:11
2021-06-13T19:11
2021-06-13T19:18
культура
новости культуры
распространение коронавируса
коронавирус в россии
владимир кузьмин
коронавирусы
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736880724_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_87fb1e6e34e356df2ef88f5166fe6e28.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с коронавирусом, при этом чувствует себя нормально."Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должны протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", - написал Кузьмин в своём Instagram, напомнив, что сейчас в Москве "очередной пик" заболеваний.Ранее певец Александр Бунов также сообщил, что заболел коронавирусом. Он добавил, что в марте делал прививку и, если бы не она, лежал бы "в реанимации под ИВЛ".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736880724_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_1e697e72b19ea0e3a2c924323fec8a99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, коронавирус в россии, владимир кузьмин, коронавирусы, здоровье - общество, москва
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом
19:11 13.06.2021 (обновлено: 19:18 13.06.2021)
Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с COVID-19, чувствует себя нормально