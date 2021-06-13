https://ria.ru/20210613/kuzmin-1736880391.html

Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом

Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом - РИА Новости, 13.06.2021

Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом

Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с коронавирусом, при этом чувствует себя нормально. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T19:11

2021-06-13T19:11

2021-06-13T19:18

культура

новости культуры

распространение коронавируса

коронавирус в россии

владимир кузьмин

коронавирусы

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736880724_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_87fb1e6e34e356df2ef88f5166fe6e28.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с коронавирусом, при этом чувствует себя нормально."Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должны протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", - написал Кузьмин в своём Instagram, напомнив, что сейчас в Москве "очередной пик" заболеваний.Ранее певец Александр Бунов также сообщил, что заболел коронавирусом. Он добавил, что в марте делал прививку и, если бы не она, лежал бы "в реанимации под ИВЛ".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости культуры, коронавирус в россии, владимир кузьмин, коронавирусы, здоровье - общество, москва