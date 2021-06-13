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https://ria.ru/20210613/kuzmin-1736880391.html
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом - РИА Новости, 13.06.2021
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом
Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с коронавирусом, при этом чувствует себя нормально. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T19:11
2021-06-13T19:18
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с коронавирусом, при этом чувствует себя нормально."Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должны протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", - написал Кузьмин в своём Instagram, напомнив, что сейчас в Москве "очередной пик" заболеваний.Ранее певец Александр Бунов также сообщил, что заболел коронавирусом. Он добавил, что в марте делал прививку и, если бы не она, лежал бы "в реанимации под ИВЛ".
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культура, новости культуры, коронавирус в россии, владимир кузьмин, коронавирусы, здоровье - общество, москва
Музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом
19:11 13.06.2021 (обновлено: 19:18 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Владимир Кузьмин
Певец Владимир Кузьмин - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с COVID-19, чувствует себя нормально

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что госпитализирован с коронавирусом, при этом чувствует себя нормально.
"Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должны протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", - написал Кузьмин в своём Instagram, напомнив, что сейчас в Москве "очередной пик" заболеваний.
Ранее певец Александр Бунов также сообщил, что заболел коронавирусом. Он добавил, что в марте делал прививку и, если бы не она, лежал бы "в реанимации под ИВЛ".
 
Распространение коронавирусаКультураНовости культурыКоронавирус в РоссииВладимир КузьминКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
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