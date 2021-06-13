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Мэр Кисловодска находится в искусственной коме
Мэр Кисловодска находится в искусственной коме - РИА Новости, 13.06.2021
Мэр Кисловодска находится в искусственной коме
Мэр Кисловодска Александр Курбатов, прооперированный после падения с электросамоката, находится в искусственной коме, заявил губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:00
2021-06-13T15:34
владимир владимиров
москва
общество
россия
александр курбатов
кисловодск
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НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Мэр Кисловодска Александр Курбатов, прооперированный после падения с электросамоката, находится в искусственной коме, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Инцидент произошел накануне. Курбатову сделали операцию, после этого он был в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня власти сообщили, что состояние главы города стабилизировалось, но все еще остается тяжелым."Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов", — написал Владимиров в Instagram.Он поблагодарил врачей, вовремя оказавших помощь Курбатову, и выразил убежденность, что тот поправится.Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.
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владимир владимиров, москва, общество, россия, александр курбатов, кисловодск
Мэр Кисловодска находится в искусственной коме
15:00 13.06.2021 (обновлено: 15:34 13.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Прооперированный после падения с электросамоката мэр Кисловодска находится в искусственной коме

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Мэр Кисловодска Александр Курбатов, прооперированный после падения с электросамоката, находится в искусственной коме, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Инцидент произошел накануне. Курбатову сделали операцию, после этого он был в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня власти сообщили, что состояние главы города стабилизировалось, но все еще остается тяжелым.
"Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов", — написал Владимиров в Instagram.
Он поблагодарил врачей, вовремя оказавших помощь Курбатову, и выразил убежденность, что тот поправится.
Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 22:01В России
Появились подробности о состоянии упавшего с самоката мэра Кисловодска
Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.
Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.
В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.
Момент падения с самоката танцора Мариинского театра
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Владимир ВладимировМоскваОбществоРоссияАлександр КурбатовКисловодск
 
 
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