https://ria.ru/20210613/kurbatov-1736854566.html

Мэр Кисловодска находится в искусственной коме

Мэр Кисловодска находится в искусственной коме - РИА Новости, 13.06.2021

Мэр Кисловодска находится в искусственной коме

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, прооперированный после падения с электросамоката, находится в искусственной коме, заявил губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:00

2021-06-13T15:00

2021-06-13T15:34

владимир владимиров

москва

общество

россия

александр курбатов

кисловодск

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НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Мэр Кисловодска Александр Курбатов, прооперированный после падения с электросамоката, находится в искусственной коме, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Инцидент произошел накануне. Курбатову сделали операцию, после этого он был в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня власти сообщили, что состояние главы города стабилизировалось, но все еще остается тяжелым."Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов", — написал Владимиров в Instagram.Он поблагодарил врачей, вовремя оказавших помощь Курбатову, и выразил убежденность, что тот поправится.Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/travma-1736798466.html

https://ria.ru/20210531/padenie-1734973132.html

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владимир владимиров, москва, общество, россия, александр курбатов, кисловодск