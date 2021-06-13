https://ria.ru/20210613/krym-1736881002.html

Украинцы не пустили в страну российскую актрису из-за визита в Крым

Украинцы не пустили в страну российскую актрису из-за визита в Крым - РИА Новости, 13.06.2021

Украинцы не пустили в страну российскую актрису из-за визита в Крым

Украинские пограничники не впустили в страну на границе с Молдавией российскую актрису дубляжа, ей запретили въезд в страну на три года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T19:18

2021-06-13T19:18

2021-06-13T19:51

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владимир путин

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КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Украинские пограничники не впустили в страну на границе с Молдавией российскую актрису дубляжа, ей запретили въезд в страну на три года, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел."Вчера в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении на сайте МВД.Имя актрисы не называется, однако по информации одесского новостного портала "Думская", речь идет о Ларисе Брохман.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/sport-1735901002.html

https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736824205.html

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россия, владимир путин, одесса, молдавия, оон