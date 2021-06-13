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На месте кражи из самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого
На месте кражи из самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого - РИА Новости, 13.06.2021
На месте кражи из самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого
Эксперты обнаружили на месте кражи аппаратуры из самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге Ростовской области следы ДНК подозреваемого по делу, а также... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:02
2021-06-13T14:03
ил-86
ростовский областной суд
ростовская область
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Эксперты обнаружили на месте кражи аппаратуры из самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге Ростовской области следы ДНК подозреваемого по делу, а также сотрудника ТАНТК имени Бериева. Об этом РИА Новости сообщила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.Она добавила, что ее подзащитный на авиазаводе никогда не был, а следы ДНК возможно перенести даже незнакомому человеку. По ее словам, работник проходит по делу свидетелем.Ранее, по информации Бояркиной, эксперты изучили следы обуви на месте кражи и пришли к выводу, что подозреваемому они не принадлежат.В начале декабря прошлого года правоохранители сообщили, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева в Ростовской области на ремонте. Похищенное имущество оценили в сумму более миллиона рублей.Позже по подозрению в преступлени задержали местного жителя. Таганрогский суд арестовал его до 4 сентября. По словам Бояркиной, Ростовский областной суд оставил меру пресечения без изменения.Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
https://ria.ru/20210516/ekspertiza-1732514772.html
https://ria.ru/20210119/arest-1593706687.html
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ил-86, ростовский областной суд, ростовская область, таганрог, происшествия
На месте кражи из самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого
13:02 13.06.2021 (обновлено: 14:03 13.06.2021)
 
© Фото : Объединенная приборостроительная корпорацияПервый бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе самолета ИЛ-80
Первый бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе самолета ИЛ-80 - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : Объединенная приборостроительная корпорация

Эксперты обнаружили на месте кражи аппаратуры из самолета "Судного дня" ДНК подозреваемого

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Эксперты обнаружили на месте кражи аппаратуры из самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге Ростовской области следы ДНК подозреваемого по делу, а также сотрудника ТАНТК имени Бериева. Об этом РИА Новости сообщила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.
Она добавила, что ее подзащитный на авиазаводе никогда не был, а следы ДНК возможно перенести даже незнакомому человеку.
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 13:05
По делу о краже из "самолета Судного дня" назначили новые экспертизы
По ее словам, работник проходит по делу свидетелем.
Ранее, по информации Бояркиной, эксперты изучили следы обуви на месте кражи и пришли к выводу, что подозреваемому они не принадлежат.
В начале декабря прошлого года правоохранители сообщили, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева в Ростовской области на ремонте. Похищенное имущество оценили в сумму более миллиона рублей.
Позже по подозрению в преступлени задержали местного жителя. Таганрогский суд арестовал его до 4 сентября. По словам Бояркиной, Ростовский областной суд оставил меру пресечения без изменения.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
Самолет Ил-80 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 16:46
Обвиняемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" арестовали
 
Ил-86Ростовский областной судРостовская областьТаганрогПроисшествия
 
 
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