https://ria.ru/20210613/krazha-1736843494.html

На месте кражи из самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого

На месте кражи из самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого - РИА Новости, 13.06.2021

На месте кражи из самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого

Эксперты обнаружили на месте кражи аппаратуры из самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге Ростовской области следы ДНК подозреваемого по делу, а также... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:02

2021-06-13T13:02

2021-06-13T14:03

ил-86

ростовский областной суд

ростовская область

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Эксперты обнаружили на месте кражи аппаратуры из самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге Ростовской области следы ДНК подозреваемого по делу, а также сотрудника ТАНТК имени Бериева. Об этом РИА Новости сообщила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.Она добавила, что ее подзащитный на авиазаводе никогда не был, а следы ДНК возможно перенести даже незнакомому человеку. По ее словам, работник проходит по делу свидетелем.Ранее, по информации Бояркиной, эксперты изучили следы обуви на месте кражи и пришли к выводу, что подозреваемому они не принадлежат.В начале декабря прошлого года правоохранители сообщили, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева в Ростовской области на ремонте. Похищенное имущество оценили в сумму более миллиона рублей.Позже по подозрению в преступлени задержали местного жителя. Таганрогский суд арестовал его до 4 сентября. По словам Бояркиной, Ростовский областной суд оставил меру пресечения без изменения.Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".

https://ria.ru/20210516/ekspertiza-1732514772.html

https://ria.ru/20210119/arest-1593706687.html

ростовская область

таганрог

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ил-86, ростовский областной суд, ростовская область, таганрог, происшествия