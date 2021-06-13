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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210613/kosmos-1736853787.html
"Роскосмос" получил запросы на выход туристов в открытый космос
"Роскосмос" получил запросы на выход туристов в открытый космос - РИА Новости, 13.06.2021
"Роскосмос" получил запросы на выход туристов в открытый космос
Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") получила запросы на организацию выхода туриста в открытый космос, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:52
2021-06-13T15:01
хочу стать космонавтом
дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")
нпп "звезда"
space adventures
главкосмос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") получила запросы на организацию выхода туриста в открытый космос, говорится в сообщении на сайте компании.В апреле генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов рассказал РИА Новости, что "серьезных запросов" к компании на эту тему не было."Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП "Звезда" (разработчик скафандров "Орлан" - ред.), для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в "Главкосмос", - говорится в сообщении на сайте компании.Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полет двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Как пояснил позже президент Space Adventures Эрик Андерсон, контракта с конкретным туристом пока еще нет.
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дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), нпп "звезда", space adventures, главкосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
"Роскосмос" получил запросы на выход туристов в открытый космос
14:52 13.06.2021 (обновлено: 15:01 13.06.2021)
 
© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко

Предприятие "Роскосмоса" получило запросы от туристов на организацию выхода в открытый космос

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") получила запросы на организацию выхода туриста в открытый космос, говорится в сообщении на сайте компании.
В апреле генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов рассказал РИА Новости, что "серьезных запросов" к компании на эту тему не было.
"Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП "Звезда" (разработчик скафандров "Орлан" - ред.), для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в "Главкосмос", - говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полет двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Как пояснил позже президент Space Adventures Эрик Андерсон, контракта с конкретным туристом пока еще нет.
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Хочу стать космонавтомДмитрий Лоскутов (директор "Главкосмоса")НПП "Звезда"Space AdventuresГлавкосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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