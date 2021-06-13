https://ria.ru/20210613/kosmos-1736853787.html

"Роскосмос" получил запросы на выход туристов в открытый космос

"Роскосмос" получил запросы на выход туристов в открытый космос - РИА Новости, 13.06.2021

"Роскосмос" получил запросы на выход туристов в открытый космос

Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") получила запросы на организацию выхода туриста в открытый космос, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:52

2021-06-13T14:52

2021-06-13T15:01

хочу стать космонавтом

дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")

нпп "звезда"

space adventures

главкосмос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") получила запросы на организацию выхода туриста в открытый космос, говорится в сообщении на сайте компании.В апреле генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов рассказал РИА Новости, что "серьезных запросов" к компании на эту тему не было."Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП "Звезда" (разработчик скафандров "Орлан" - ред.), для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в "Главкосмос", - говорится в сообщении на сайте компании.Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полет двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Как пояснил позже президент Space Adventures Эрик Андерсон, контракта с конкретным туристом пока еще нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/kosmos-1729625964.html

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дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), нпп "звезда", space adventures, главкосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука