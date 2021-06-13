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Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb - РИА Новости, 13.06.2021
Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
Запуск 36 британских спутников связи OneWeb могут осуществить в октябре с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T03:15
2021-06-13T03:15
россия
oneweb
луна
космос - риа наука
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запуск 36 британских спутников связи OneWeb могут осуществить в октябре с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции "Луна-25", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что запуск "Луны-25" с Восточного может быть отложен с октября 2021 года из-за задержек с поставкой приборов и испытаниями станции. Позже он уточнил, что старт могут перенести на начало 2022 года."Если старт "Луны-25" сдвинут с октября 2021 года на май 2022 года, то 7 октября с Восточного запустят ракету-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb", - сказал собеседник агентства.Другой источник агентства подтвердил данную информацию.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Старт "Луны-25" намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
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россия, oneweb, луна, космос - риа наука, великобритания
Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
03:15 13.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Источник рассказал, что запустят с Восточного в случае задержки отправки станции к Луне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запуск 36 британских спутников связи OneWeb могут осуществить в октябре с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции "Луна-25", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что запуск "Луны-25" с Восточного может быть отложен с октября 2021 года из-за задержек с поставкой приборов и испытаниями станции. Позже он уточнил, что старт могут перенести на начало 2022 года.
"Если старт "Луны-25" сдвинут с октября 2021 года на май 2022 года, то 7 октября с Восточного запустят ракету-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb", - сказал собеседник агентства.
Другой источник агентства подтвердил данную информацию.
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Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Старт "Луны-25" намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
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