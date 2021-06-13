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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736894081.html
В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация "Спутником V"
В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация "Спутником V" - РИА Новости, 13.06.2021
В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса в столице Индии с использованием российской вакцины "Спутник V" начнется со следующей недели, сообщает издание Times of India. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T22:03
2021-06-13T23:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
нью-дели
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в столице Индии с использованием российской вакцины "Спутник V" начнется со следующей недели, сообщает издание Times of India.По данным источников издания, с 15 июня вакцина будет доступна в больнице Indraprastha Apollo в Нью-Дели. Стоимость одной дозы вакцины составит 1145 рупий (15,6 доллара).С 21 июня в Индии начинается бесплатная вакцинация населения старше 18 лет, препараты будут закупаться центральным правительством и передаваться штатам. Для расширения программы вакцинации власти Индии разрешили штатам и частным клиникам самостоятельно закупать вакцины против коронавируса. При этом в государственных больницах вакцина будет бесплатной, но люди должны заплатить за вакцинацию в частных больницах и больницах под управлением штатов.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус был выявлен у более чем 29,4 миллиона человек, выздоровели более 28 миллионов, умерли более 370 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1 миллиона человек.Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, программа вакцинации в стране реализуется медленно - обе дозы за 148 дней кампании получили 48,2 миллиона человек, или чуть более 3% населения страны.
https://ria.ru/20210603/sputnik-1735405630.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, нью-дели, индия, в мире
В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация "Спутником V"
22:03 13.06.2021 (обновлено: 23:17 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Посольство РФ в Индии / Перейти в фотобанкРазгрузка партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту города Хайдарабад в Индии
Разгрузка партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту города Хайдарабад в Индии - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Посольство РФ в Индии
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В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация от коронавируса "Спутником V"

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в столице Индии с использованием российской вакцины "Спутник V" начнется со следующей недели, сообщает издание Times of India.
По данным источников издания, с 15 июня вакцина будет доступна в больнице Indraprastha Apollo в Нью-Дели. Стоимость одной дозы вакцины составит 1145 рупий (15,6 доллара).
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 12:40Распространение коронавируса
В Индии попросили разрешить производство "Спутника V", сообщил источник
С 21 июня в Индии начинается бесплатная вакцинация населения старше 18 лет, препараты будут закупаться центральным правительством и передаваться штатам. Для расширения программы вакцинации власти Индии разрешили штатам и частным клиникам самостоятельно закупать вакцины против коронавируса. При этом в государственных больницах вакцина будет бесплатной, но люди должны заплатить за вакцинацию в частных больницах и больницах под управлением штатов.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус был выявлен у более чем 29,4 миллиона человек, выздоровели более 28 миллионов, умерли более 370 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1 миллиона человек.
Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, программа вакцинации в стране реализуется медленно - обе дозы за 148 дней кампании получили 48,2 миллиона человек, или чуть более 3% населения страны.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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