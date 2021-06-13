https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736894081.html

В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация "Спутником V"

В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация "Спутником V" - РИА Новости, 13.06.2021

В Индии рассказали, когда в стране начнется вакцинация "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса в столице Индии с использованием российской вакцины "Спутник V" начнется со следующей недели, сообщает издание Times of India. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T22:03

2021-06-13T22:03

2021-06-13T23:17

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коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в столице Индии с использованием российской вакцины "Спутник V" начнется со следующей недели, сообщает издание Times of India.По данным источников издания, с 15 июня вакцина будет доступна в больнице Indraprastha Apollo в Нью-Дели. Стоимость одной дозы вакцины составит 1145 рупий (15,6 доллара).С 21 июня в Индии начинается бесплатная вакцинация населения старше 18 лет, препараты будут закупаться центральным правительством и передаваться штатам. Для расширения программы вакцинации власти Индии разрешили штатам и частным клиникам самостоятельно закупать вакцины против коронавируса. При этом в государственных больницах вакцина будет бесплатной, но люди должны заплатить за вакцинацию в частных больницах и больницах под управлением штатов.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус был выявлен у более чем 29,4 миллиона человек, выздоровели более 28 миллионов, умерли более 370 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1 миллиона человек.Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, программа вакцинации в стране реализуется медленно - обе дозы за 148 дней кампании получили 48,2 миллиона человек, или чуть более 3% населения страны.

https://ria.ru/20210603/sputnik-1735405630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/sputnik-1735108645.html

нью-дели

индия

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, нью-дели, индия, в мире