https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736875824.html

Эпидемиолог назвала отличительные симптомы индийского штамма коронавируса

Эпидемиолог назвала отличительные симптомы индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 14.06.2021

Эпидемиолог назвала отличительные симптомы индийского штамма коронавируса

Изменения в наборе основных проявлений коронавируса связаны с его мутациями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T18:18

2021-06-13T18:18

2021-06-14T00:29

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Изменения в наборе основных проявлений коронавируса связаны с его мутациями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2", — пояснила эпидемиолог.Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, — а также боль в суставах, потеря слуха.По свидетельствам индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у пациентов стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, уточнила Пшеничная.В свою очередь, лихорадка и кашель, по сообщениям зарубежных ученых, встречаются при индийском варианте реже. Как добавила собеседница агентства, потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.Накануне в британском таблоиде Mirror появилась статья, в которой со ссылкой на ученых из Королевского колледжа Лондона сообщалось об изменении симптомов COVID-19. Самыми распространенными проявлениями инфекции назывались головная боль, насморк и боль в горле. При этом, по словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду.Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подчеркнул в беседе РИА Новости, что проявления коронавируса не изменились — они зависят от особенностей и анамнеза конкретного человека.Всемирная организация здравоохранения относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.

https://ria.ru/20210612/shtamm-1736756066.html

https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html

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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)