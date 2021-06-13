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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736875824.html
Эпидемиолог назвала отличительные симптомы индийского штамма коронавируса
Эпидемиолог назвала отличительные симптомы индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 14.06.2021
Эпидемиолог назвала отличительные симптомы индийского штамма коронавируса
Изменения в наборе основных проявлений коронавируса связаны с его мутациями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-13T18:18
2021-06-14T00:29
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Изменения в наборе основных проявлений коронавируса связаны с его мутациями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2", — пояснила эпидемиолог.Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, — а также боль в суставах, потеря слуха.По свидетельствам индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у пациентов стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, уточнила Пшеничная.В свою очередь, лихорадка и кашель, по сообщениям зарубежных ученых, встречаются при индийском варианте реже. Как добавила собеседница агентства, потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.Накануне в британском таблоиде Mirror появилась статья, в которой со ссылкой на ученых из Королевского колледжа Лондона сообщалось об изменении симптомов COVID-19. Самыми распространенными проявлениями инфекции назывались головная боль, насморк и боль в горле. При этом, по словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду.Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подчеркнул в беседе РИА Новости, что проявления коронавируса не изменились — они зависят от особенностей и анамнеза конкретного человека.Всемирная организация здравоохранения относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.
https://ria.ru/20210612/shtamm-1736756066.html
https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Эпидемиолог назвала отличительные симптомы индийского штамма коронавируса
18:18 13.06.2021 (обновлено: 00:29 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь" / Перейти в фотобанкЛаборант в лаборатории государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"
Лаборант в лаборатории государственного бюджетного учреждения Федеральный центр охраны здоровья животных - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь"
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В Роспотребнадзоре заявили об изменении симптомов из-за мутаций COVID-19

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Изменения в наборе основных проявлений коронавируса связаны с его мутациями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2", — пояснила эпидемиолог.
Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, — а также боль в суставах, потеря слуха.
По свидетельствам индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у пациентов стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, уточнила Пшеничная.
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В Центре Гамалеи сравнили индийский и южноафриканский штаммы коронавируса
В свою очередь, лихорадка и кашель, по сообщениям зарубежных ученых, встречаются при индийском варианте реже. Как добавила собеседница агентства, потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.
Накануне в британском таблоиде Mirror появилась статья, в которой со ссылкой на ученых из Королевского колледжа Лондона сообщалось об изменении симптомов COVID-19. Самыми распространенными проявлениями инфекции назывались головная боль, насморк и боль в горле. При этом, по словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подчеркнул в беседе РИА Новости, что проявления коронавируса не изменились — они зависят от особенностей и анамнеза конкретного человека.
Всемирная организация здравоохранения относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.
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Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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