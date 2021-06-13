https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736873265.html
В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта
В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта - РИА Новости, 13.06.2021
В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления граждан из-за ситуации с... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:58
2021-06-13T17:58
2021-06-13T17:58
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления граждан из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе. По словам Беглова, к сожалению, число заболевших растет."Александр Беглов распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что Беглов напомнил о доказавших свою эффективность мерах предосторожности, соблюдение которых позволило успешно справиться с первой и второй волнами новой инфекции. Это масочный режим в общественных местах, регулярное использование средств дезинфекции, социальное дистанцирование и вакцинация.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта
В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта из-за ситуации с коронавирусом