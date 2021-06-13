https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736873265.html

В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта

В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта - РИА Новости, 13.06.2021

В Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления граждан из-за ситуации с... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:58

2021-06-13T17:58

2021-06-13T17:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569368342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_103f9a0d6c0402a7d22595d5c7c10e9a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления граждан из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе. По словам Беглова, к сожалению, число заболевших растет."Александр Беглов распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что Беглов напомнил о доказавших свою эффективность мерах предосторожности, соблюдение которых позволило успешно справиться с первой и второй волнами новой инфекции. Это масочный режим в общественных местах, регулярное использование средств дезинфекции, социальное дистанцирование и вакцинация.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736860156.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество