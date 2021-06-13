https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736869832.html

Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг

Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг - РИА Новости, 13.06.2021

Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг

В Санкт-Петербурге в связи с ситуацией с COVID-19 усилят контроль за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:26

2021-06-13T17:26

2021-06-13T17:36

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588555746_0:205:2874:1821_1920x0_80_0_0_d5ccb5c7da27c06cc8a4f1f452955c78.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в связи с ситуацией с COVID-19 усилят контроль за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе."Правительство Санкт-Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор напомнил заведениям общепита и руководителям ТРЦ о взятых ими обязательствах по соблюдению безопасных регламентов и о продлении режима повышенной готовности до 12 июля.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736860156.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург