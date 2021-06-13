https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736869832.html
Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг
Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг - РИА Новости, 13.06.2021
Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг
В Санкт-Петербурге в связи с ситуацией с COVID-19 усилят контроль за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:26
2021-06-13T17:26
2021-06-13T17:36
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в связи с ситуацией с COVID-19 усилят контроль за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе."Правительство Санкт-Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор напомнил заведениям общепита и руководителям ТРЦ о взятых ими обязательствах по соблюдению безопасных регламентов и о продлении режима повышенной готовности до 12 июля.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург
Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг
17:26 13.06.2021 (обновлено: 17:36 13.06.2021)
В Петербурге усилят контроль за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий