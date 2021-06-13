На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
В Москве на ВДНХ до 20 июня закрыли детские и спортплощадки, аттракционы, "Городскую ферму"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ряд общественных пространств ВДНХ в Москве закрылись до 20 июня, в том числе детские и спортивные площадки, пункты проката, "Городская ферма", лодочная станция, музеи и выставки продолжат работу с соблюдением антиковидных мер, сообщает пресс-служба парка.
Ранее в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мэр Москвы Сергей Собянин вернулся ряд ограничительных мер. Так, с 13 по 20 июня приостанавливается: посещение горожанами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общепита (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажёров, беседок, лавочке, теперь в парках можно только гулять.
"ВДНХ с 13 июня по 20 июня вводит новые ограничения на посещение отдельных объектов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Территория выставки будет открыта, однако ряд общественных пространств будет закрыт, в том числе детские и спортивные площадки, пункты проката, "Городская ферма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о с 13 июня по 20 июня приостанавливают работу детские и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, аттракцион "Поезд для туристических поездок по территории ВДНХ", пункт проката велосипедов и самокатов, лодочная станция "Алые паруса", "Городская ферма". В онлайн-режиме будут работать экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство".
При этом кафе и рестораны на территории выставки будут открыты до 23.00. Фуд-корт продолжит работу только с обслуживанием на вынос.
"Музеи и выставки работают с учетом действующих мер безопасности. Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" открыты в режиме выходного дня. Акция "Счастливые часы" действовать не будет. Интерактивные экспонаты будут демонстрироваться смотрителями музеев. Концерты в Зеленом театре и представления в Театре сказок будут проводиться, как и ранее, с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции. Мастерские парка ремесел и читальни на территории ВДНХ будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что шоу на воде "Сон в летнюю ночь" в "Москвариуме" на ВДНХ продолжает работать с заполняемостью не более 50% зала. На экспозиции океанариума количество посетителей снижено с 3500 до 1300.
"Команда ВДНХ настоятельно просит гостей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при посещении выставки, носить маски и перчатки в павильонах, общественных местах и транспорте, а москвичей старшего поколения — воздержаться от поездок", - говорится в сообщении.