Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса
15:34 13.06.2021 (обновлено: 15:35 13.06.2021)
Страны G7 призвали к тщательному расследованию происхождения коронавируса
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. "Большая семерка" призвала к тщательному и прозрачному расследованию силами ВОЗ происхождения вируса COVID-19, подтвердила планы сократить вредные выбросы в атмосферу до нуля к 2050 году и призвала Китай соблюдать права человека. Об этом говорится проекте итогового коммюнике, согласованного участниками саммита в субботу, текст которого публикует агентство Reuters.
"Мы призываем к проведению своевременной, прозрачной, основанной на научных возможностях ВОЗ и возглавляемой экспертами второй фазе расследования происхождения COVID-19, включая, как было рекомендовано в докладе экспертов, проведение расследования в Китае", - говорится в коммюнике.
"Семерка" высказалась также за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека.
"Мы продвигаем наши ценности, а также призываем Китай уважать права человека и основные свободы, особенно в Синцзяне и Гонконге с его высокой степенью автономности", - отмечается в документе.
Лидеры G7 подчеркнули "важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного разрешения региональных проблем".
"Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях и выступаем против любых односторонних действий по изменению статуса-кво и нагнетанию напряженности", - говорится в коммюнике.
Часть документа была посвящена решению экологических проблем. Страны-участницы саммита подтвердили намерение сократить до нуля вредные выбросы в атмосферу как можно быстрее, но не позже 2050 года, а также отказаться от использования углеводородного топлива в энергетической сфере до 2030 года.