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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736857896.html
Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса
Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса
"Большая семерка" призвала к тщательному и прозрачному расследованию силами ВОЗ происхождения вируса COVID-19, подтвердила планы сократить вредные выбросы в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:34
2021-06-13T15:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
южно-китайское море
g7
воз
гонконг
китай
в мире
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ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. "Большая семерка" призвала к тщательному и прозрачному расследованию силами ВОЗ происхождения вируса COVID-19, подтвердила планы сократить вредные выбросы в атмосферу до нуля к 2050 году и призвала Китай соблюдать права человека. Об этом говорится проекте итогового коммюнике, согласованного участниками саммита в субботу, текст которого публикует агентство Reuters."Мы призываем к проведению своевременной, прозрачной, основанной на научных возможностях ВОЗ и возглавляемой экспертами второй фазе расследования происхождения COVID-19, включая, как было рекомендовано в докладе экспертов, проведение расследования в Китае", - говорится в коммюнике."Семерка" высказалась также за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека."Мы продвигаем наши ценности, а также призываем Китай уважать права человека и основные свободы, особенно в Синцзяне и Гонконге с его высокой степенью автономности", - отмечается в документе.Лидеры G7 подчеркнули "важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного разрешения региональных проблем"."Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях и выступаем против любых односторонних действий по изменению статуса-кво и нагнетанию напряженности", - говорится в коммюнике.Часть документа была посвящена решению экологических проблем. Страны-участницы саммита подтвердили намерение сократить до нуля вредные выбросы в атмосферу как можно быстрее, но не позже 2050 года, а также отказаться от использования углеводородного топлива в энергетической сфере до 2030 года.
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736813734.html
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коронавирус covid-19, южно-китайское море, g7, воз, гонконг, китай, в мире
Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса
15:34 13.06.2021 (обновлено: 15:35 13.06.2021)
 
© REUTERS / PoolСаммит G7 в Великобритании
Саммит G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Pool

Страны G7 призвали к тщательному расследованию происхождения коронавируса

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ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. "Большая семерка" призвала к тщательному и прозрачному расследованию силами ВОЗ происхождения вируса COVID-19, подтвердила планы сократить вредные выбросы в атмосферу до нуля к 2050 году и призвала Китай соблюдать права человека. Об этом говорится проекте итогового коммюнике, согласованного участниками саммита в субботу, текст которого публикует агентство Reuters.
"Мы призываем к проведению своевременной, прозрачной, основанной на научных возможностях ВОЗ и возглавляемой экспертами второй фазе расследования происхождения COVID-19, включая, как было рекомендовано в докладе экспертов, проведение расследования в Китае", - говорится в коммюнике.
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"Семерка" высказалась также за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека.
"Мы продвигаем наши ценности, а также призываем Китай уважать права человека и основные свободы, особенно в Синцзяне и Гонконге с его высокой степенью автономности", - отмечается в документе.
Лидеры G7 подчеркнули "важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного разрешения региональных проблем".
"Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях и выступаем против любых односторонних действий по изменению статуса-кво и нагнетанию напряженности", - говорится в коммюнике.
Часть документа была посвящена решению экологических проблем. Страны-участницы саммита подтвердили намерение сократить до нуля вредные выбросы в атмосферу как можно быстрее, но не позже 2050 года, а также отказаться от использования углеводородного топлива в энергетической сфере до 2030 года.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Южно-Китайское мореG7ВОЗГонконгКитайВ мире
 
 
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