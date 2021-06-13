https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736857896.html

Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса

Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Страны G7 призвали расследовать происхождение коронавируса

"Большая семерка" призвала к тщательному и прозрачному расследованию силами ВОЗ происхождения вируса COVID-19, подтвердила планы сократить вредные выбросы в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:34

2021-06-13T15:34

2021-06-13T15:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

южно-китайское море

g7

воз

гонконг

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736828107_0:269:3078:2000_1920x0_80_0_0_222b3b3feb7b60fa8bd2cbd911c1b8d5.jpg

ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. "Большая семерка" призвала к тщательному и прозрачному расследованию силами ВОЗ происхождения вируса COVID-19, подтвердила планы сократить вредные выбросы в атмосферу до нуля к 2050 году и призвала Китай соблюдать права человека. Об этом говорится проекте итогового коммюнике, согласованного участниками саммита в субботу, текст которого публикует агентство Reuters."Мы призываем к проведению своевременной, прозрачной, основанной на научных возможностях ВОЗ и возглавляемой экспертами второй фазе расследования происхождения COVID-19, включая, как было рекомендовано в докладе экспертов, проведение расследования в Китае", - говорится в коммюнике."Семерка" высказалась также за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека."Мы продвигаем наши ценности, а также призываем Китай уважать права человека и основные свободы, особенно в Синцзяне и Гонконге с его высокой степенью автономности", - отмечается в документе.Лидеры G7 подчеркнули "важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного разрешения региональных проблем"."Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях и выступаем против любых односторонних действий по изменению статуса-кво и нагнетанию напряженности", - говорится в коммюнике.Часть документа была посвящена решению экологических проблем. Страны-участницы саммита подтвердили намерение сократить до нуля вредные выбросы в атмосферу как можно быстрее, но не позже 2050 года, а также отказаться от использования углеводородного топлива в энергетической сфере до 2030 года.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736813734.html

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735432403.html

южно-китайское море

гонконг

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, южно-китайское море, g7, воз, гонконг, китай, в мире