https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736855058.html
На въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим
На въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим - РИА Новости, 13.06.2021
На въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим
Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал силовикам усилить пропускной режим на въездах в Ивановскую область. Об этом сообщило... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:04
2021-06-13T15:04
2021-06-13T16:42
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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РЯЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал силовикам усилить пропускной режим на въездах в Ивановскую область. Об этом сообщило местное управление МВД."Наряды ДПС на костромском, ярославском и московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция, — говорится в сообщении в группе УМВД во "ВКонтакте".Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.Уточняется, что въезд в регион останется свободным для тех, кто прошел полный курс вакцинации из двух компонентов, либо имеет справку об отрицательном тесте на коронавирус (сделанный не ранее чем за три дня до въезда) или о наличии антител (не ранее 1 января этого года).В Ивановской области за сутки выявили 61 новый случай COVID-19. Это максимум за неделю.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество
На въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим
15:04 13.06.2021 (обновлено: 16:42 13.06.2021)
Для приезжающих в Ивановскую область без вакцинации, антител или теста ввели самоизоляцию