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Иммунолог заявил, что симптомы коронавируса значительно не изменились
Иммунолог заявил, что симптомы коронавируса значительно не изменились - РИА Новости, 13.06.2021
Иммунолог заявил, что симптомы коронавируса значительно не изменились
Симптомы коронавируса существенно не изменились, их проявление зависит от особенностей конкретного человека, заявил РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:03
2021-06-13T12:03
2021-06-13T12:03
распространение коронавируса
владислав жемчугов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Симптомы коронавируса существенно не изменились, их проявление зависит от особенностей конкретного человека, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее группа исследователей из Королевского колледжа Лондона заявила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. Как утверждают ученые, мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле."Я и мои коллеги не заметили какого-то значительного изменения симптомов. Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место, и каков предшествующий анамнез", - прокомментировал заявление учёных Жемчугов.
https://ria.ru/20210315/obonyanie-1601357498.html
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
Иммунолог заявил, что симптомы коронавируса значительно не изменились
Симптомы коронавируса существенно не изменились, заявил врач Владислав Жемчугов.