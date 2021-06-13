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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736816646.html
Ученые из Великобритании сообщили о появлении новых симптомов COVID-19
Ученые из Великобритании сообщили о появлении новых симптомов COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021
Ученые из Великобритании сообщили о появлении новых симптомов COVID-19
Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона заявила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции, сообщает издание Mirror. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T06:25
2021-06-13T06:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
бирмингемский университет
великобритания
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона заявила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции, сообщает издание Mirror.Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако, как утверждают ученые, мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.Редкий симптомМенее восьми процентов пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, заявила ранее РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что онемение может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, свой вклад в такие клинические проявления могли внести сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.Самые частые симптомыТемпература при COVID-19 бывает почти в 100% случаев, кашель - более чем в половине случаев, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Клинические особенности COVID-19 в РФ. Мы говорим о том, что температура наблюдалась практически в 100% случаев, кашель - более 50% случаев, диарея - достаточно редко, менее 1%, и ринит составлял порядка 20%", - сказал Акимкин.Отличие от сезонной аллергииПроявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов, однако аллергоз в большей степени характеризуется респираторными проявлениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Так, аллергоз характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении либо отсутствии интоксикации, при которой появляется сильная слабость и быстрая утомляемость.Синдром Гийена – БарреКоронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, сообщило ранее издание EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.По словам одного из авторов статьи Алекса Рихтнера, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.Как показали результаты, первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа минувшие сутки в России выявили 13 510 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это максимум с 15 февраля.Всего с начала пандемии в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия занимает шестую строчку списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736738839.html
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коронавирус covid-19, бирмингемский университет, великобритания
Ученые из Великобритании сообщили о появлении новых симптомов COVID-19
06:25 13.06.2021
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Ученые из Великобритании сообщили о появлении трех новых симптомов COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона заявила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции, сообщает издание Mirror.
Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако, как утверждают ученые, мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.
Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.
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Редкий симптом

Менее восьми процентов пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, заявила ранее РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что онемение может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, свой вклад в такие клинические проявления могли внести сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.
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Самые частые симптомы

Температура при COVID-19 бывает почти в 100% случаев, кашель - более чем в половине случаев, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
"Клинические особенности COVID-19 в РФ. Мы говорим о том, что температура наблюдалась практически в 100% случаев, кашель - более 50% случаев, диарея - достаточно редко, менее 1%, и ринит составлял порядка 20%", - сказал Акимкин.
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Отличие от сезонной аллергии

Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов, однако аллергоз в большей степени характеризуется респираторными проявлениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Так, аллергоз характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении либо отсутствии интоксикации, при которой появляется сильная слабость и быстрая утомляемость.
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Синдром Гийена – Барре

Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, сообщило ранее издание EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.
По словам одного из авторов статьи Алекса Рихтнера, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.
Как показали результаты, первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.
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Ученые назвали массу тела, при которой риск COVID-19 максимальный

Ситуация с коронавирусом в России

За минувшие сутки в России выявили 13 510 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это максимум с 15 февраля.
Всего с начала пандемии в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия занимает шестую строчку списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Бирмингемский университетВеликобритания
 
 
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