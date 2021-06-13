https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736813734.html

Глава ВОЗ допустил возможность лабораторного происхождения коронавируса

Глава ВОЗ допустил возможность лабораторного происхождения коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Глава ВОЗ допустил возможность лабораторного происхождения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории. Соответствующее... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T02:10

2021-06-13T02:10

2021-06-13T02:10

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории. Соответствующее заявление он сделал на саммите лидеров "большой семерки".По словам Гебрейесуса, со стороны официального Пекина не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2.Каждая гипотеза, особо подчеркнул глава ВОЗ, должна быть рассмотрена.Он напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий."Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", — цитирует издание Daily Mail слова Гебрейесуса.Генетический следУ SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, такое мнение ранее выразили доктор Стивен Куэй и профессорафизики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.Специалисты обнаружили у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории.Еще одним доказательством искусственного происхождения коронавируса американские ученые назвали резкое различие в его генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS."Большое количество доказательств"Уханьский институт вирусологии вел "военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями", с таким утверждением, в свою очередь, выступил бывший государственный секретарь США Майк Помпео."Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая", — цитирует его Fox News.У американской разведки есть информация о том, что перед пандемией в уханьской лаборатории заболели ученые, а также "большое количество доказательств" утечки вируса, отметил Помпео. Он не уточнил, о чем идет речь.Доклад ВОЗВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в исследовании говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран не согласились с этими выводами и призвали провести новое "прозрачное и независимое" расследование.Официальный Пекин неоднократно заявлял, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В Министерстве иностранных дел Китая также подчеркнули, что как только началась эпидемия, власти страны начали расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.

https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html

https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736738839.html

https://ria.ru/20210530/virus-1734813397.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, китай, в мире