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Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке
Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке - РИА Новости, 13.06.2021
Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке
Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:42
2021-06-13T20:42
джозеф "бо" байден
g7
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корнуолл
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сша
в мире
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ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл.Как свидетельствуют распространенные национальными телеканалами кадры видеосъемки, Байден прибыл в Виндзор из Корнуолла, где завершился трехдневный саммит G7, на вертолете. После этого президент пересел в автомобиль, который доставил его в замок, причем, что удивило журналистов, внедорожник Range Rover въехал во внутренний двор замка и подъехал вплотную к подиуму, на котором королева стояла в ожидании гостей. Елизавета Вторая была в розовом платье с цветочный принтом и розовой шляпке.Во время приветствия Байден не нарушил протокол, как его предшественники, - он не пытался дотронуться до королевы. Однако супруга президента во время приветствия пыталась что-то убрать в левый карман пиджака.В 2019 году президент США Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы. Куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила супруга предшественника Трампа Мишель Обама. Она не просто дотронулась до королевы, а обняла ее, так что Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.Байдена встречал во дворце почетный караул, оркестр сыграл американский гимн. После этого королева и чета Байден посмотрели краткий парад и отправились в замок, где было запланировано чаепитие.По сообщениям освещавших визит журналистов, королева сама налила себе чай и предложила гостям сендвичи и торт. Встреча продлилась на 20 минут дольше запланированного.Согласно данным Белого дома, впервые Байден встречался с британской королевой 39 лет назад - в 1982 году, когда был сенатором. Байден является 13-м американским президентом, которого принимает Елизавета Вторая.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736834186.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/bayden-1736827197.html
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джозеф "бо" байден, g7, дональд трамп, корнуолл, мишель обама, виндзор, сша, в мире
Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке
20:42 13.06.2021
 
© REUTERS / Dylan MartinezЕлизавета II приняла президента США Джо Байдена с супругой в Виндзорском замке
Елизавета II приняла президента США Джо Байдена с супругой в Виндзорском замке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Dylan Martinez

Королева Великобритании приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл.
Как свидетельствуют распространенные национальными телеканалами кадры видеосъемки, Байден прибыл в Виндзор из Корнуолла, где завершился трехдневный саммит G7, на вертолете. После этого президент пересел в автомобиль, который доставил его в замок, причем, что удивило журналистов, внедорожник Range Rover въехал во внутренний двор замка и подъехал вплотную к подиуму, на котором королева стояла в ожидании гостей. Елизавета Вторая была в розовом платье с цветочный принтом и розовой шляпке.
Во время приветствия Байден не нарушил протокол, как его предшественники, - он не пытался дотронуться до королевы. Однако супруга президента во время приветствия пыталась что-то убрать в левый карман пиджака.
В 2019 году президент США Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы. Куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила супруга предшественника Трампа Мишель Обама. Она не просто дотронулась до королевы, а обняла ее, так что Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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Байдена встречал во дворце почетный караул, оркестр сыграл американский гимн. После этого королева и чета Байден посмотрели краткий парад и отправились в замок, где было запланировано чаепитие.
По сообщениям освещавших визит журналистов, королева сама налила себе чай и предложила гостям сендвичи и торт. Встреча продлилась на 20 минут дольше запланированного.
Согласно данным Белого дома, впервые Байден встречался с британской королевой 39 лет назад - в 1982 году, когда был сенатором. Байден является 13-м американским президентом, которого принимает Елизавета Вторая.
Королева Великобритании Елизавета, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 в графстве Корнуолл, Великобритания - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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