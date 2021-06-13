Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке
© REUTERS / Dylan MartinezЕлизавета II приняла президента США Джо Байдена с супругой в Виндзорском замке
Королева Великобритании приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл.
Как свидетельствуют распространенные национальными телеканалами кадры видеосъемки, Байден прибыл в Виндзор из Корнуолла, где завершился трехдневный саммит G7, на вертолете. После этого президент пересел в автомобиль, который доставил его в замок, причем, что удивило журналистов, внедорожник Range Rover въехал во внутренний двор замка и подъехал вплотную к подиуму, на котором королева стояла в ожидании гостей. Елизавета Вторая была в розовом платье с цветочный принтом и розовой шляпке.
Во время приветствия Байден не нарушил протокол, как его предшественники, - он не пытался дотронуться до королевы. Однако супруга президента во время приветствия пыталась что-то убрать в левый карман пиджака.
В 2019 году президент США Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы. Куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила супруга предшественника Трампа Мишель Обама. Она не просто дотронулась до королевы, а обняла ее, так что Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.
Байдена встречал во дворце почетный караул, оркестр сыграл американский гимн. После этого королева и чета Байден посмотрели краткий парад и отправились в замок, где было запланировано чаепитие.
По сообщениям освещавших визит журналистов, королева сама налила себе чай и предложила гостям сендвичи и торт. Встреча продлилась на 20 минут дольше запланированного.
Согласно данным Белого дома, впервые Байден встречался с британской королевой 39 лет назад - в 1982 году, когда был сенатором. Байден является 13-м американским президентом, которого принимает Елизавета Вторая.