https://ria.ru/20210613/koroleva-1736888000.html

Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке

Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке - РИА Новости, 13.06.2021

Королева Великобритании приняла Байдена с супругой в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T20:42

2021-06-13T20:42

2021-06-13T20:42

джозеф "бо" байден

g7

дональд трамп

корнуолл

мишель обама

виндзор

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736887136_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b9663fb5518af5dcc550b44eb768edc0.jpg

ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл.Как свидетельствуют распространенные национальными телеканалами кадры видеосъемки, Байден прибыл в Виндзор из Корнуолла, где завершился трехдневный саммит G7, на вертолете. После этого президент пересел в автомобиль, который доставил его в замок, причем, что удивило журналистов, внедорожник Range Rover въехал во внутренний двор замка и подъехал вплотную к подиуму, на котором королева стояла в ожидании гостей. Елизавета Вторая была в розовом платье с цветочный принтом и розовой шляпке.Во время приветствия Байден не нарушил протокол, как его предшественники, - он не пытался дотронуться до королевы. Однако супруга президента во время приветствия пыталась что-то убрать в левый карман пиджака.В 2019 году президент США Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы. Куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила супруга предшественника Трампа Мишель Обама. Она не просто дотронулась до королевы, а обняла ее, так что Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.Байдена встречал во дворце почетный караул, оркестр сыграл американский гимн. После этого королева и чета Байден посмотрели краткий парад и отправились в замок, где было запланировано чаепитие.По сообщениям освещавших визит журналистов, королева сама налила себе чай и предложила гостям сендвичи и торт. Встреча продлилась на 20 минут дольше запланированного.Согласно данным Белого дома, впервые Байден встречался с британской королевой 39 лет назад - в 1982 году, когда был сенатором. Байден является 13-м американским президентом, которого принимает Елизавета Вторая.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736834186.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/bayden-1736827197.html

корнуолл

виндзор

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф "бо" байден, g7, дональд трамп, корнуолл, мишель обама, виндзор, сша, в мире