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Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"
Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.06.2021
Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"
Киев рассчитывает на компенсацию после реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-13T22:56
2021-06-14T00:30
россия
allseas
северный поток — 2
дмитрий кулеба
балтийское море
мид украины
киев
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БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Киев рассчитывает на компенсацию после реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.По его словам, намерение США компенсировать украинской стороне потери от запуска газопровода "в последнее время явно выросло"."Ничто не решено, пока не решено окончательно", — добавил дипломат.Как отметил министр, Берлин и Вашингтон сейчас ведут переговоры по "Северному потоку — 2", но Киев в них не участвует.По его словам, для Украины "Северный поток — 2" представляет не только экономическую, но и угрозу безопасности."Поэтому мы говорим, что трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", — считает глава ведомства."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210608/ssha-1736221499.html
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россия
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россия, allseas, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, киев
Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"
22:56 13.06.2021 (обновлено: 00:30 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Украина рассчитывает получить компенсацию из-за завершения строительства "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Киев рассчитывает на компенсацию после реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, намерение США компенсировать украинской стороне потери от запуска газопровода "в последнее время явно выросло".
"Ничто не решено, пока не решено окончательно", — добавил дипломат.
Как отметил министр, Берлин и Вашингтон сейчас ведут переговоры по "Северному потоку — 2", но Киев в них не участвует.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, тогда мы обдумаем это. Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат", — сказал Кулеба.

По его словам, для Украины "Северный поток — 2" представляет не только экономическую, но и угрозу безопасности.
"Поэтому мы говорим, что трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", — считает глава ведомства.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Дмитрий КулебаБалтийское мореМИД УкраиныКиев
 
 
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