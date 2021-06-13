Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"
22:56 13.06.2021 (обновлено: 00:30 14.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Украина рассчитывает получить компенсацию из-за завершения строительства "Северного потока — 2"
БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Киев рассчитывает на компенсацию после реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, намерение США компенсировать украинской стороне потери от запуска газопровода "в последнее время явно выросло".
"Ничто не решено, пока не решено окончательно", — добавил дипломат.
Как отметил министр, Берлин и Вашингтон сейчас ведут переговоры по "Северному потоку — 2", но Киев в них не участвует.
"Если нам предложат переговоры о компенсации, тогда мы обдумаем это. Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат", — сказал Кулеба.
По его словам, для Украины "Северный поток — 2" представляет не только экономическую, но и угрозу безопасности.
"Поэтому мы говорим, что трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", — считает глава ведомства.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.