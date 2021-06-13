https://ria.ru/20210613/kompensatsiya-1736897112.html

Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"

Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.06.2021

Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"

Киев рассчитывает на компенсацию после реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T22:56

2021-06-13T22:56

2021-06-14T00:30

россия

allseas

северный поток — 2

дмитрий кулеба

балтийское море

мид украины

киев

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БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Киев рассчитывает на компенсацию после реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.По его словам, намерение США компенсировать украинской стороне потери от запуска газопровода "в последнее время явно выросло"."Ничто не решено, пока не решено окончательно", — добавил дипломат.Как отметил министр, Берлин и Вашингтон сейчас ведут переговоры по "Северному потоку — 2", но Киев в них не участвует.По его словам, для Украины "Северный поток — 2" представляет не только экономическую, но и угрозу безопасности."Поэтому мы говорим, что трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", — считает глава ведомства."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210608/ssha-1736221499.html

https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html

россия

балтийское море

киев

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россия, allseas, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, киев