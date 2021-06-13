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В Израиле объявили имя нового спикера Кнессета
В Израиле объявили имя нового спикера Кнессета - РИА Новости, 13.06.2021
В Израиле объявили имя нового спикера Кнессета
Новым спикером Кнессета избран депутат израильской партии "Еш Атид" Мики Леви, свидетельствуют кадры трансляции, которую ведёт официальный телеканал Кнессета. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:56
2021-06-13T23:41
мики леви
мерец
реувен ривлин
авода
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Новым спикером Кнессета избран депутат израильской партии "Еш Атид" Мики Леви, свидетельствуют кадры трансляции, которую ведёт официальный телеканал Кнессета.За него проголосовали 67 парламентариев.Специальное заседание Кнессета, на котором к присяге будет приведено коалиционное правительство Израиля, созданное противниками премьер-министра Биньямина Нетаньяху, началось в 16:00.Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.Согласно условиям заключенных коалиционных договоренностей, первым в ротации премьер-министром Израиля станет лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, примерно через два года его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал лидеру оппозиционной "Еш Атид" Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в Кнессет. В начале апреля президент поручил действующему премьеру Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/bennet-1736882015.html
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мики леви, мерец, реувен ривлин, авода, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
В Израиле объявили имя нового спикера Кнессета
20:56 13.06.2021 (обновлено: 23:41 13.06.2021)
 
© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Sebastian Scheiner

В Израиле объявили имя нового спикера Кнессета из партии "Еш Атид"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Новым спикером Кнессета избран депутат израильской партии "Еш Атид" Мики Леви, свидетельствуют кадры трансляции, которую ведёт официальный телеканал Кнессета.
За него проголосовали 67 парламентариев.
Специальное заседание Кнессета, на котором к присяге будет приведено коалиционное правительство Израиля, созданное противниками премьер-министра Биньямина Нетаньяху, началось в 16:00.
Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.
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Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.
Согласно условиям заключенных коалиционных договоренностей, первым в ротации премьер-министром Израиля станет лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, примерно через два года его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.
Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал лидеру оппозиционной "Еш Атид" Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в Кнессет. В начале апреля президент поручил действующему премьеру Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось.
Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.
Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
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