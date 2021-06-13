https://ria.ru/20210613/kitay-1736840973.html

В Пекине ответили на стремление G7 противостоять влиянию Китая

В Пекине ответили на стремление G7 противостоять влиянию Китая - РИА Новости, 13.06.2021

В Пекине ответили на стремление G7 противостоять влиянию Китая

Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать "судьбы мира", заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании в ответ на стремления... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T12:35

2021-06-13T12:35

2021-06-13T12:35

g7

евросоюз

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китай

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япония

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ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать "судьбы мира", заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании в ответ на стремления лидеров стран G7 выработать единый подход в противостоянии растущему влиянию Китая.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" договорились о запуске глобальной инициативы в сфере развития инфраструктуры для развивающихся стран с целью противодействия проектам Китая."Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади", - говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте посольства.Китайский дипломат отметил, что многосторонние отношения должны основываться на целях и принципах Устава ООН, нормах международного права, а не на интересах "небольшой клики или политического блока".Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.

https://ria.ru/20210612/g7-1736798645.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/strategiya-1736769921.html

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япония

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