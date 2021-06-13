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В Пекине ответили на стремление G7 противостоять влиянию Китая
В Пекине ответили на стремление G7 противостоять влиянию Китая - РИА Новости, 13.06.2021
В Пекине ответили на стремление G7 противостоять влиянию Китая
Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать "судьбы мира", заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании в ответ на стремления... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:35
2021-06-13T12:35
g7
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джо байден
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китай
оон
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ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать "судьбы мира", заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании в ответ на стремления лидеров стран G7 выработать единый подход в противостоянии растущему влиянию Китая.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" договорились о запуске глобальной инициативы в сфере развития инфраструктуры для развивающихся стран с целью противодействия проектам Китая."Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади", - говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте посольства.Китайский дипломат отметил, что многосторонние отношения должны основываться на целях и принципах Устава ООН, нормах международного права, а не на интересах "небольшой клики или политического блока".Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.
https://ria.ru/20210612/g7-1736798645.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/strategiya-1736769921.html
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g7, евросоюз, джо байден, великобритания, франция, канада, китай, оон, япония, италия, сша, в мире
В Пекине ответили на стремление G7 противостоять влиянию Китая
12:35 13.06.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк

Китай считает, что прошли времена, когда "судьбы мира" решала небольшая группа стран

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать "судьбы мира", заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании в ответ на стремления лидеров стран G7 выработать единый подход в противостоянии растущему влиянию Китая.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" договорились о запуске глобальной инициативы в сфере развития инфраструктуры для развивающихся стран с целью противодействия проектам Китая.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 22:01
Байден и Макрон на полях G7 обсудили Россию и Китай
"Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади", - говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте посольства.
Китайский дипломат отметил, что многосторонние отношения должны основываться на целях и принципах Устава ООН, нормах международного права, а не на интересах "небольшой клики или политического блока".
Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 16:48В мире
Страны G7 создадут глобальный проект по противодействию Китаю
 
G7ЕвросоюзДжо БайденВеликобританияФранцияКанадаКитайООНЯпонияИталияСШАВ мире
 
 
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