https://ria.ru/20210613/kater-1736849454.html

В Москве шестилетний ребенок погиб, упав с катера

В Москве шестилетний ребенок погиб, упав с катера - РИА Новости, 13.06.2021

В Москве шестилетний ребенок погиб, упав с катера

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после гибели шестилетнего ребенка на северо-западе столицы, который упал с катера, сообщила... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:11

2021-06-13T14:11

2021-06-13T14:47

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после гибели шестилетнего ребенка на северо-западе столицы, который упал с катера, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Екатерина Короткова."Предварительно установлено, что сегодня в районе 67-го километра МКАД под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал шестилетний ребенок, который был доставлен на поисково-спасательную станцию. От полученных травм скончался", — сказала Короткова.По ее словам, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов.При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/samara-1736139430.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия