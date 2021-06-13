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В Москве шестилетний ребенок погиб, упав с катера
В Москве шестилетний ребенок погиб, упав с катера - РИА Новости, 13.06.2021
В Москве шестилетний ребенок погиб, упав с катера
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после гибели шестилетнего ребенка на северо-западе столицы, который упал с катера, сообщила... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:11
2021-06-13T14:11
2021-06-13T14:47
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после гибели шестилетнего ребенка на северо-западе столицы, который упал с катера, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Екатерина Короткова."Предварительно установлено, что сегодня в районе 67-го километра МКАД под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал шестилетний ребенок, который был доставлен на поисково-спасательную станцию. От полученных травм скончался", — сказала Короткова.По ее словам, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов.При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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москва, происшествия
В Москве шестилетний ребенок погиб, упав с катера
14:11 13.06.2021 (обновлено: 14:47 13.06.2021)
На северо-западе Москвы шестилетний ребенок погиб, упав с катера
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после гибели шестилетнего ребенка на северо-западе столицы, который упал с катера, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Екатерина Короткова.
"Предварительно установлено, что сегодня в районе 67-го километра МКАД под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл
" с катера за борт упал шестилетний ребенок, который был доставлен на поисково-спасательную станцию. От полученных травм скончался", — сказала Короткова.
По ее словам, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов.
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.