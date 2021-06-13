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Назван несочетаемый с картофелем продукт
Назван несочетаемый с картофелем продукт - РИА Новости, 13.06.2021
Назван несочетаемый с картофелем продукт
Картофель — один из самых популярных и полезных продуктов, однако иногда его употребление может привести к проблемам с желудком, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:44
2021-06-13T14:41
елена губкина (врач)
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Картофель — один из самых популярных и полезных продуктов, однако иногда его употребление может привести к проблемам с желудком, пишет китайский портал Sohu.По словам автора материала, картошка богата крахмалом и белком, которые улучшают пищеварение. Этот крахмалистый овощ из семейства пасленовых также помогает в профилактике гипертонии, поскольку содержит калий, и способствует выведению из организма токсинов. Для женщин он особенно полезен благодаря наличию клетчатки, помогающей поддерживать красоту и молодость.Тем не менее, отмечается в публикации, несмотря на полезные свойства, жареный картофель ни в коем случае нельзя сочетать с помидорами. Это может усложнить процесс усвоения питательных веществ, а также спровоцировать расстройство пищеварения.Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю, а доктор Александр Мясников, в свою очередь, порекомендовал не очищать клубень от кожуры, чтобы сохранить все полезные вещества.
https://rsport.ria.ru/20210606/ogurets-1735876023.html
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елена губкина (врач), александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
Назван несочетаемый с картофелем продукт
09:44 13.06.2021 (обновлено: 14:41 13.06.2021)
 
© Depositphotos / belchonockЖареный картофель
Жареный картофель - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Depositphotos / belchonock

Назван продукт, с которым нельзя сочетать картофель

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Картофель — один из самых популярных и полезных продуктов, однако иногда его употребление может привести к проблемам с желудком, пишет китайский портал Sohu.
По словам автора материала, картошка богата крахмалом и белком, которые улучшают пищеварение. Этот крахмалистый овощ из семейства пасленовых также помогает в профилактике гипертонии, поскольку содержит калий, и способствует выведению из организма токсинов. Для женщин он особенно полезен благодаря наличию клетчатки, помогающей поддерживать красоту и молодость.
Тем не менее, отмечается в публикации, несмотря на полезные свойства, жареный картофель ни в коем случае нельзя сочетать с помидорами. Это может усложнить процесс усвоения питательных веществ, а также спровоцировать расстройство пищеварения.
Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю, а доктор Александр Мясников, в свою очередь, порекомендовал не очищать клубень от кожуры, чтобы сохранить все полезные вещества.
Огурец - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 15:13ЗОЖ
Назван продукт, который категорически запрещено сочетать с огурцами
 
Елена Губкина (врач)Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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