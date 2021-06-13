https://ria.ru/20210613/kartoshka-1736824838.html

Назван несочетаемый с картофелем продукт

Назван несочетаемый с картофелем продукт - РИА Новости, 13.06.2021

Назван несочетаемый с картофелем продукт

Картофель — один из самых популярных и полезных продуктов, однако иногда его употребление может привести к проблемам с желудком, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T09:44

2021-06-13T09:44

2021-06-13T14:41

елена губкина (врач)

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Картофель — один из самых популярных и полезных продуктов, однако иногда его употребление может привести к проблемам с желудком, пишет китайский портал Sohu.По словам автора материала, картошка богата крахмалом и белком, которые улучшают пищеварение. Этот крахмалистый овощ из семейства пасленовых также помогает в профилактике гипертонии, поскольку содержит калий, и способствует выведению из организма токсинов. Для женщин он особенно полезен благодаря наличию клетчатки, помогающей поддерживать красоту и молодость.Тем не менее, отмечается в публикации, несмотря на полезные свойства, жареный картофель ни в коем случае нельзя сочетать с помидорами. Это может усложнить процесс усвоения питательных веществ, а также спровоцировать расстройство пищеварения.Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю, а доктор Александр Мясников, в свою очередь, порекомендовал не очищать клубень от кожуры, чтобы сохранить все полезные вещества.

https://rsport.ria.ru/20210606/ogurets-1735876023.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена губкина (врач), александр мясников (врач), здоровье - общество, общество