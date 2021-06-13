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Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой - РИА Новости, 13.06.2021
Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
Будущий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой, заявил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:48
2021-06-13T17:01
иран
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Будущий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой, заявил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие."Возобновление ядерной сделки с Ираном - ошибка. Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием", - сказал Беннет, чье выступление транслировал официальный телеканал Кнессета.Специальное заседание Кнессета, на котором к присяге будет приведено коалиционное правительство Израиля, созданное противниками премьер-министра Биньямина Нетаньяху, началось в 16:00. Первым выступает Беннет.Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.Согласно условиям заключенных коалиционных договоренностей, первым в ротации премьер-министром Израиля станет лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, примерно через два года его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал лидеру оппозиционной "Еш Атид" Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в Кнессет. В начале апреля президент поручил действующему премьеру Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733405273.html
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иран, израиль, в мире
Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:48 13.06.2021 (обновлено: 17:01 13.06.2021)
 
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Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Будущий премьер Израиля Беннет назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Будущий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой, заявил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие.
"Возобновление ядерной сделки с Ираном - ошибка. Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием", - сказал Беннет, чье выступление транслировал официальный телеканал Кнессета.
Специальное заседание Кнессета, на котором к присяге будет приведено коалиционное правительство Израиля, созданное противниками премьер-министра Биньямина Нетаньяху, началось в 16:00. Первым выступает Беннет.
Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.
Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.
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Согласно условиям заключенных коалиционных договоренностей, первым в ротации премьер-министром Израиля станет лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, примерно через два года его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.
Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал лидеру оппозиционной "Еш Атид" Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в Кнессет. В начале апреля президент поручил действующему премьеру Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось.
Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.
Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
 
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