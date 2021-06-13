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Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле
Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 13.06.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле
По предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%, в августе отклонения от нормы станут РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:21
2021-06-13T15:21
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%, в августе отклонения от нормы станут меньше, по температуре всего на градус выше нормы, недобор осадков не превысит 20%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству о том, что с 13 июня в Москву пришло настоящее лето, погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к следующим выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса."Июль по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%",- сказал Тишковец.По его словам, на юго-западе Центральной России дефицит дойдёт и до 60-80%."В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся – среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного",- сказал Тишковец.
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погода, евгений тишковец, москва, общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле
15:21 13.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Синоптик центра "Фобос" пообещал москвичам температуру выше нормы в июле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%, в августе отклонения от нормы станут меньше, по температуре всего на градус выше нормы, недобор осадков не превысит 20%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сообщил агентству о том, что с 13 июня в Москву пришло настоящее лето, погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к следующим выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса.
"Июль по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%",- сказал Тишковец.
По его словам, на юго-западе Центральной России дефицит дойдёт и до 60-80%.
"В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся – среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного",- сказал Тишковец.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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