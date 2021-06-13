https://ria.ru/20210613/iyul-1736856272.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле

Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 13.06.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле

По предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%, в августе отклонения от нормы станут РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:21

2021-06-13T15:21

2021-06-13T15:21

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%, в августе отклонения от нормы станут меньше, по температуре всего на градус выше нормы, недобор осадков не превысит 20%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству о том, что с 13 июня в Москву пришло настоящее лето, погода с температурой от 20 до 26 градусов ожидает москвичей на следующей неделе, к следующим выходным воздух прогреется до плюс 31 градуса."Июль по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%",- сказал Тишковец.По его словам, на юго-западе Центральной России дефицит дойдёт и до 60-80%."В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся – среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного",- сказал Тишковец.

https://ria.ru/20210610/klimat-1736476957.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество