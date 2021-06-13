https://ria.ru/20210613/ipoteka-1736826911.html

На ипотеку для многодетных семей выделили дополнительные средства

На ипотеку для многодетных семей выделили дополнительные средства - РИА Новости, 13.06.2021

На ипотеку для многодетных семей выделили дополнительные средства

Правительство России выделило ещё более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T10:16

2021-06-13T10:16

2021-06-13T10:16

россия

ипотека

михаил мишустин

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило ещё более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина."Свыше 27 миллиардов рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.По инициативе президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 40,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 26,8 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тысяч многодетных семей.Вопрос обсуждался на заседании правительства 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. "Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", – пояснил глава правительства.

https://realty.ria.ru/20210611/ipoteka-1736637166.html

https://realty.ria.ru/20210609/ipoteki-1736327881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, михаил мишустин, владимир путин, общество