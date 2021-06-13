Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/ipoteka-1736826911.html
На ипотеку для многодетных семей выделили дополнительные средства
На ипотеку для многодетных семей выделили дополнительные средства - РИА Новости, 13.06.2021
На ипотеку для многодетных семей выделили дополнительные средства
Правительство России выделило ещё более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:16
2021-06-13T10:16
россия
ипотека
михаил мишустин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило ещё более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина."Свыше 27 миллиардов рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.По инициативе президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 40,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 26,8 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тысяч многодетных семей.Вопрос обсуждался на заседании правительства 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. "Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", – пояснил глава правительства.
https://realty.ria.ru/20210611/ipoteka-1736637166.html
https://realty.ria.ru/20210609/ipoteki-1736327881.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_103:0:1794:1268_1920x0_80_0_0_58291b828216422145da956960577876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ипотека, михаил мишустин, владимир путин, общество
На ипотеку для многодетных семей выделили дополнительные средства
10:16 13.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Правительство выделило более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило ещё более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина.
"Свыше 27 миллиардов рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 15:19
Набиуллина: ипотека растет более чем на 25%
По инициативе президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.
Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 40,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 26,8 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тысяч многодетных семей.
Вопрос обсуждался на заседании правительства 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. "Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", – пояснил глава правительства.
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 16:33
Медведев: более 70 тыс многодетных получили субсидии на погашение ипотеки
 
РоссияИпотекаМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Байден заявил. что не пришел к выводу относительно происхождения COVID-19
17:16Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
17:15Байден согласился с Путиным в оценке отношений Москвы и Вашингтона
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12Байден объяснил решение не проводить пресс-конференцию с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден сравнил изменение климата с экзистенциальным кризисом
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
16:30Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
16:30В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе
Лента новостейМолния