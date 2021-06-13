https://ria.ru/20210613/goroskop-1736656169.html

Названы знаки зодиака, представительницы которых — лучшие жены

Названы знаки зодиака, представительницы которых — лучшие жены - РИА Новости, 13.06.2021

Названы знаки зодиака, представительницы которых — лучшие жены

Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из которых получаются лучшие жены, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T06:53

2021-06-13T06:53

2021-06-13T06:53

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из которых получаются лучшие жены, сообщает Pinkvilla. Рыбы — чуткие, заботливые, а любимый человек для них всегда лучший. Представительницы этого знака зодиака будут рядом даже в самые трудные времена. Рыбы делают своего партнера счастливым благодаря тому, что пытаются его понять. А еще они — темпераментные и одновременно нежные любовницы. Женщины-Раки полны любви и сострадания к своему партнеру. Они очень верные и стремятся к стабильным отношениям. А это необходимый фактор для крепкого брака. Раки никогда не оставят любимого человека в тяжелом положении так же, и исполнят все свои обещания. Весы привносят баланс и стабильность в брак. Представительницы этого знака обычно очень мудрые и умело справляются с трудными ситуациями. Весы также очень честные, надежные и здравомыслящие люди, которые предпочитают решать проблемы, а не откладывать их на потом.Женщины-Водолеи — сильные, независимые и уверенные в себе личности, благодаря чему умеют адаптироваться к любым обстоятельствам и переменам. Помимо этого, представительницы этого знака очень жизнерадостные и обладают отличным чувством юмора. Поэтому брак с Водолеями — это возможность всегда находить поводы для веселья, романтики и разговорам по душам.

https://ria.ru/20210530/astrologiya-1734655475.html

https://ria.ru/20210523/astrologiya-1733336234.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

счастье, брак, семья, гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры