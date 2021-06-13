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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210613/goroskop-1736656169.html
Названы знаки зодиака, представительницы которых — лучшие жены
Названы знаки зодиака, представительницы которых — лучшие жены - РИА Новости, 13.06.2021
Названы знаки зодиака, представительницы которых — лучшие жены
Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из которых получаются лучшие жены, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T06:53
2021-06-13T06:53
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культура
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новости культуры
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из которых получаются лучшие жены, сообщает Pinkvilla. Рыбы — чуткие, заботливые, а любимый человек для них всегда лучший. Представительницы этого знака зодиака будут рядом даже в самые трудные времена. Рыбы делают своего партнера счастливым благодаря тому, что пытаются его понять. А еще они — темпераментные и одновременно нежные любовницы. Женщины-Раки полны любви и сострадания к своему партнеру. Они очень верные и стремятся к стабильным отношениям. А это необходимый фактор для крепкого брака. Раки никогда не оставят любимого человека в тяжелом положении так же, и исполнят все свои обещания. Весы привносят баланс и стабильность в брак. Представительницы этого знака обычно очень мудрые и умело справляются с трудными ситуациями. Весы также очень честные, надежные и здравомыслящие люди, которые предпочитают решать проблемы, а не откладывать их на потом.Женщины-Водолеи — сильные, независимые и уверенные в себе личности, благодаря чему умеют адаптироваться к любым обстоятельствам и переменам. Помимо этого, представительницы этого знака очень жизнерадостные и обладают отличным чувством юмора. Поэтому брак с Водолеями — это возможность всегда находить поводы для веселья, романтики и разговорам по душам.
https://ria.ru/20210530/astrologiya-1734655475.html
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счастье, брак, семья, гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, представительницы которых — лучшие жены

06:53 13.06.2021
 
© Фото : yacobchuk1Веселая молодая пара
Веселая молодая пара - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : yacobchuk1
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из которых получаются лучшие жены, сообщает Pinkvilla.
Рыбы — чуткие, заботливые, а любимый человек для них всегда лучший. Представительницы этого знака зодиака будут рядом даже в самые трудные времена. Рыбы делают своего партнера счастливым благодаря тому, что пытаются его понять. А еще они — темпераментные и одновременно нежные любовницы.
Женщины-Раки полны любви и сострадания к своему партнеру. Они очень верные и стремятся к стабильным отношениям. А это необходимый фактор для крепкого брака. Раки никогда не оставят любимого человека в тяжелом положении так же, и исполнят все свои обещания.
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Женщины-Водолеи — сильные, независимые и уверенные в себе личности, благодаря чему умеют адаптироваться к любым обстоятельствам и переменам. Помимо этого, представительницы этого знака очень жизнерадостные и обладают отличным чувством юмора. Поэтому брак с Водолеями — это возможность всегда находить поводы для веселья, романтики и разговорам по душам.
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