На Украине испугались скачка цен на газ из-за "Северного потока — 2"
Советница министра энергетики Украины заявила о возможном скачке цен на газ
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль считает, что газ на Украине существенно подорожает, а газохранилища потеряют привлекательность, если Россия прервёт транзит через Украину.
По ее словам, если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".
"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальным реверсом, когда идет обмен газа, и так работают во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - цитирует Зеркаль сайт телеканала "Украина 24".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения срока действия предыдущего контракта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.