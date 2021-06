https://ria.ru/20210613/festivali-1736595761.html

На любой вкус: самые громкие музыкальные фестивали этого лета

На любой вкус: самые громкие музыкальные фестивали этого лета - РИА Новости, 13.06.2021

На любой вкус: самые громкие музыкальные фестивали этого лета

Тихое лето 2020-го большинство меломанов провели в самоизоляции, зато сейчас у любителей музыки и танцев до утра есть возможность наверстать упущенное сразу за...

2021-06-13T08:00

2021-06-13T08:00

2021-06-13T08:36

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Галина Соколова. Тихое лето 2020-го большинство меломанов провели в самоизоляции, зато сейчас у любителей музыки и танцев до утра есть возможность наверстать упущенное сразу за два года. Если вы привились, переболели или просто не боитесь массовых мероприятий, запасайтесь защитными масками, резиновыми сапогами, средствами от комаров и для загара, а главное — хорошим настроением. Самые громкие open air и клубные фестивали сезона — в материале РИА Новости. Stereoleto — подпеваем "Би-2" и Дорну с видом на Финский заливКогда: 13-14 июняГде: Санкт-Петербург, "Севкабель порт"Сколько: от 3100 — взрослый билет, дети до десяти лет — бесплатноЛето 2021-го открывает мастодонт фестивальной культуры в России — Stereoleto. Мероприятие не отменяли даже в 2020-м, состоится оно и теперь, причем в юбилейный, двадцатый раз. Место проведения уже третий год — бывший кабельный завод Siemens & Halske. В середине XIX — начале XX века немецкие инженеры тянули здесь телеграфные кабели, связывая разные уголки страны. Сегодня эта территория — центр притяжения всех петербуржцев и гостей Северной столицы. Два дня зрителей будут радовать живой музыкой более 30 артистов. Хедлайнеры — Иван Дорн, Tesla Boy, Леван Горозия, более известный как L’One, и "Би-2". В интервью РИА Новости Шура и Лева признались, что очень волнуются перед выступлением, поэтому готовиться к концерту начали за несколько месяцев. Зрителей обещают порадовать старыми хитами и несколькими премьерами прошлого года. Поэтому на всякий случай повторите слова "Больших городов", "Полковнику никто не пишет" и "Варвары"."Дикая мята" — вместо тульских пряников и самоваров "КИНО" и паста от Джейми Оливера Когда: 18-20 июняГде: село Бунырево, Тульская область Сколько: от 5500 — взрослый билет, детский (возраст от шести до 12 лет) — 2750Если давно хотелось куда-нибудь выбраться с друзьями или семьей, то еще есть время взять палатку и отправиться на один из крупнейших фестивалей России — "Дикую мяту". Бояться двухчасовой дороги не стоит. Организаторы встречают посетителей с не меньшим гостеприимством, чем экскурсоводы в близлежащей Туле. Пряниками с чаем из самовара, правда, не угощают, зато предлагают много чего еще.Например, разместиться в уютном кемпинге или экоотеле, перекусить в ресторане, где подают блюда итальянской кухни по рецептам Джейми Оливера, купить уникальные сувениры и одежду ручной работы на ярмарке "Дар-базар". И конечно же, послушать хорошую музыку.В этом году на фестивале впервые выступит группа "КИНО". Участники коллектива несколько лет готовили шоу, в которое включили архивные кадры, голос Виктора Цоя и самые известные песни. В лайн-апе заявлены The Hatters, Манижа, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Иван Дорн и Tesla boy (вдруг кто-то не успел их послушать на Stereoleto) и многие другие. А если вы еще не знакомы с Полей Дудкой, Колямбой, Сашей МУСОР, Хадн Дадн — самое время это сделать. "Жара" — солнечный Баку перемещается в Москву Когда: 23-27 июняГде: Москва, Crocus City Hall Сколько: от 2500Международный фестиваль "Жара", который с 2016-го проходил в Баку, в этом году впервые состоится в Москве.Около 200 топовых музыкантов будут удивлять посетителей красочными шоу и на протяжении пяти фестивальных дней нон-стопом исполнять всеми любимые хиты. Организаторы обещают гостям 90 песен в день! На открытии выступят Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина, EMIN и Сергей Лазарев.Двадцать четвертого июня можно окунуться в ностальгию под треки 2000-х годов вместе с Любовью Успенской, A'Studio, Uma2rman или Ириной Дубцовой. Тематические наряды приветствуются. В пятницу и субботу (25 и 26 июня) лучше отложить поход в караоке и попеть с Валерием Меладзе и Григорием Лепсом. На гала-концерте закрытия станет по-настоящему жарко, ведь в лайн-ап включены Даня Милохин и Давид Манукян, чьи имена последнее время не сходят с "первых полос" то из-за платьев, то из-за свадебного кортежа.Fox Rock Fest — для всех, кто устал от попсы и мечтает о жизни на островеКогда: 26-27 июняГде: Липецк, остров ЗеленыйСколько: от 1400 — взрослый билет, детский (возраст от шести до 14 лет) — от 700 С "Жарой" пересекается фестиваль Fox Rock Fest. Увы, придется сделать трудный выбор: остаться в гламурном столичном обществе или купить билет до Липецка. Там на острове Зеленый (расположен в русле реки Воронеж) зрителей будут ждать Little Big, их "младшие братья" The Hatters, ЛКП, "Диана Арбенина. Ночные снайперы" и еще 20 рок-коллективов. Между выступлениями в зонах для отдыха можно поесть в фуд-кортах, размяться на спортивных площадках, расположенных прямо на территории фестиваля, послушать лекции. Если вдруг не с кем оставить детей, берите их с собой. На фестивале юных гостей развлекут аниматоры. VK Fest 2021 — цвет настроения сине-бело-зеленыйКогда: 24-25 июляГде: Санкт-Петербург, парк 300-летия Санкт-ПетербургаСколько: 750 (детям от семи до 12 лет), взрослые — от 2000, дети до семи лет — бесплатноОрганизаторы фестиваля гордо называют свой open air самым масштабным и популярным в России. Имеют право. Ведь только в 2018-м его посетило почти 100 тысяч человек, а прошлогодняя трансляция набрала 280 миллионов просмотров в Сети.Этот сезон для VK Fest обещает стать не менее грандиозным. Музыкальное пространство по традиции разделят на несколько сцен: Синюю, где выступят главные хитмейкеры вроде Jony, HammAli & Navai, Little Big или Artik & Asti; и Белую, предназначенную для альтернативы и хип-хопа; Зеленую, где прозвучит инди, и Record Dance Radio — на ней можно будет послушать электронную музыку.В зоне "Развлечений" соорудят Музей советских игровых автоматов (экспонаты можно использовать по назначению), Музей магии и много чего еще. А в зоне "Творчества" все желающие смогут стать подмастерьями Карла Фаберже и создать пасхальные яйца в стиле великого ювелира. Fields — ловим вайб по всей МосквеКогда: 4-8 августаГде: Москва Сколько: от 2700В этом году шестой фестиваль изобретательной музыки Fields разделят на два блока: основную программу, которая состоится в пространстве Mutabor, и специальные шоукейсы. Их распределили между несколькими площадками — Новой Третьяковкой, Garage Screen, "Лебединым озером" и "Атма 360°".Все пять дней на фестивале будут звучать треки самых разных направлений и жанров — начиная от привычной электроники и заканчивая экзотическим фольклором вроде крымско-татарского фолк-техно.Организаторы принципиально не объявляют хедлайнеров, подчеркивая, что на Fields "равноправны" все участники, среди которых музыкант Уильям Басински, мультиинструменталистка Kate NV, алтайская группа "Бай Терек" и еще более 20 вольнодумцев и новаторов.Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel — провожаем лето под звуки джаза и рэпаКогда: 20-22 августа и 24 августа Где: Крым, КоктебельСколько: информация о стоимости билетов появится в ближайшее времяМеждународный джазовый фестиваль в Коктебеле впервые прошел в 2003-м. С тех пор каждый год на несколько дней превращает уютный поселок на берегу Черного моря в Новый Орлеан и служит финальным аккордом очередного летнего сезона.В 2021-м лучшие вокалисты, пианисты, саксофонисты и гитаристы снова приедут в Крым, чтобы порадовать зрителей виртуозными джазовыми импровизациями, мощными вокальными партиями и, конечно же, задать бешеный ритм. И хотя лайн-ап объявят позже, можно наверняка сказать — программа, как всегда, будет насыщенной. Ведь в разные годы на сцене Koktebel Jazz Party выступали легендарный американский барабанщик Джимми Кобб, лауреат "Грэмми" Гонсало Рубакальба, саксофонист Роберт Анчиполовский, а добрыми друзьями фестиваля стали Лариса Долина, Даниил Крамер, Сергей Головня, Мариам Мерабова и многие другие.После Koktebel Jazz Party, 24 августа, здесь же состоится еще одно мероприятие — Rap Koktebel для молодежной аудитории. Выступят как звезды рэп-сцены, так и начинающие исполнители.

россия

республика крым

коктебель

2021

