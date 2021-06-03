https://ria.ru/20210603/stereoleto-1735254256.html

Участники "Би-2" рассказали о волнении перед выступлением на Stereoleto

Участники "Би-2" рассказали о волнении перед выступлением на Stereoleto - РИА Новости, 03.06.2021

Участники "Би-2" рассказали о волнении перед выступлением на Stereoleto

В Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта с 13 по 14 июня пройдет один из самых долгожданных летних фестивалей — Stereoleto, причем в юбилейный, 20 раз... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T06:10

2021-06-03T06:10

2021-06-03T06:10

шоу-бизнес

иван дорн

би-2

санкт-петербург

культура

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735262641_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_758b545d4ba699fc1c21485310406ba4.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта с 13 по 14 июня пройдет один из самых долгожданных летних фестивалей — Stereoleto, причем в юбилейный, 20 раз. Хедлайнерами этого года впервые станут участники рок-группы "Би-2". В интервью РИА Новости вокалисты Шура и Лева рассказали о волнении перед концертом, программе, которую приготовили для зрителей, признании на Западе и любимой эпохе. — Вы впервые будете выступать на Stereoleto. Каково это быть хэдлайнером такого крупного фестиваля, который, к тому же, в этом году отмечает 20-летний юбилей? Организаторы обещают небывалый размах, а публика в предвкушении вашего выступления. Какой он питерский зритель для вас? — Мы хедлайнеры многих фестивалей, но все равно волнуемся. Это очень приятно, почетно, поэтому репетировать начали несколько месяцев назад. Жить в Питере стало веселее!— Какие песни готовите для Stereoleto? Будут ли эксклюзивы или новинки специально для фестиваля?— Если успеем, сделаем премьеру "Нам не нужен герой", но, может быть, и нет. Это будут все хиты и три премьеры прошлого года. — Вы сейчас активно ездите на гастроли. Не так давно давали концерты в Новосибирске, Иркутске, Кемерово. Судя по фото, там аншлаги. Публика в зале после пандемии — какая она? Люди стали спокойнее или, напротив, истосковались по живым выступлениям? Поведение, энергетика аудитории как-то изменились?— Публика очень позитивная, изголодавшаяся по концертам. Нас очень тепло приняли, поэтому эти гастроли запомнились огромным позитивом. Люди устали сидеть дома.— Ваш вышедший в ноябре клип на песню "Бог проклятых" получил четыре награды лос-анджелесского кинофестиваля Festigious, две награды фестиваля New York Cinematography Awards. Расскажите, как пришла идея видео? Легко ли прошли съемки в октябре? И почему, как вам кажется, на Западе так высоко оценили эту работу?— Пришел к нам режиссер Вова Беседин, принес две идеи, и первая была вот эта (вторая я уже не помню, о чем). Мы приняли ее и практически не поменяли ничего с момента, как он рассказал – точно так все и случилось. Съемки проходили легко, да, только полгруппы слегло с коронавирусом после них. Понятно, почему оценили на Западе: потому что классно выглядит, как мини-фильм. — Шура уступил песню "Бог проклятых" Леве со словами, что только он "может донести ее месседж". А как вы разделяете песни между собой? Это всегда так просто понять, какая кому подходит? Были ли споры или что-то пришлось менять в последний момент?— Шура: Очень просто: Левчик мне написал новую песню. — Лева: Изначально закладывается идея, что песню будет исполнять конкретно Шура или я. Например, когда мы уже узнали, что Джон Грант согласен с нами спеть в песне "Виски", то мы делали текст конкретно под ситуацию, связанную с ним. — А когда ждать новый альбом, который вы обещали выпустить в этом году еще весной? — В следующем году.— Вы говорили, что "Би-2" — это группа восьмидесятых, и это ваша любимая эпоха. Ваш основной слушатель молодой или возрастной? Вы вообще рассчитываете на молодежь? Новое поколение вам нравится? Вот недавно сотрудничали с Манижей, например. — У нас нет любимой эпохи, 80-е – это только в музыке, но каждое десятилетие приносит какие-то интересные группы. Просто для нас это был момент становления, наши вкусы формировались в 80-е годы. Но это не значит, что мы приверженцы только именно того периода времени. Мы следим за музыкой, слушаем современную и находим в ней тоже много, чего интересного. Какие-то группы нравятся, какие-то нет. В общем, мы не критики музыкальные и уделяем больше внимания, конечно, сами себе.— Что для вас сейчас главное в работе? Понятно, что все, но можно ли назвать приоритет — декорации, коллаборации? Или звук, с которым вы очень тщательно работаете?— Скажем так, в последнее время мы стали уделять им меньше внимания. Для коллабораций как полигона для экспериментов у нас существует проект "Нечетный воин" и уже наработанные интересные вещи мы включаем в пластинку.— Если не музыкой, то чем бы еще вам хотелось заниматься в жизни? Ваш путь вас устраивает или иногда хочется с него свернуть?— Сейчас уже поздно думать об этом.На фестивале выступит более 35 артистов, среди которых Иван Дорн, Леван Горозия (он же L’One), TeslaBoy, "Куртки Кобейна", "АлоэВера", RSAC, "Досвидошь", Merzota, Аня Крутеева, "Источник" и другие.

https://ria.ru/20210202/bi2-1595713705.html

https://ria.ru/20201023/bi2-1581197541.html

https://ria.ru/20210409/thehatters-1727474376.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, иван дорн , би-2, санкт-петербург, музыка, новости культуры