https://ria.ru/20210613/evrosoyuz-1736860972.html
Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США
Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США - РИА Новости, 13.06.2021
Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США
Отношения Евросоюза и США были натянутыми в последние годы, теперь же они "выглядят восстановленными", заявил журналистам источник в ЕС после саммита G7. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:02
2021-06-13T16:02
2021-06-13T16:29
g7
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Отношения Евросоюза и США были натянутыми в последние годы, теперь же они "выглядят восстановленными", заявил журналистам источник в ЕС после саммита G7."США снова были за столом переговоров и были согласны с общими ценностями и международным сотрудничеством. В последние годы отношения были натянутыми. Теперь они выглядят восстановленными", - сказал источник, комментируя саммит "Большой семерки".Руководители институтов власти ЕС ранее выражали надежду, что приход на пост президента США Джо Байдена вместо Дональда Трампа позволит "перезагрузить" отношения страны и союза, в которых при Трампе появились разногласия по ряду вопросов, в том числе в сфере торговли и международных отношений.
https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html
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g7, евросоюз, сша, в мире
Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США
16:02 13.06.2021 (обновлено: 16:29 13.06.2021)
Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США