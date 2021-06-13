https://ria.ru/20210613/evrosoyuz-1736860972.html

Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США

Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США - РИА Новости, 13.06.2021

Источник в Брюсселе заявил о восстановлении отношений между ЕС и США

Отношения Евросоюза и США были натянутыми в последние годы, теперь же они "выглядят восстановленными", заявил журналистам источник в ЕС после саммита G7. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:02

2021-06-13T16:02

2021-06-13T16:29

g7

евросоюз

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Отношения Евросоюза и США были натянутыми в последние годы, теперь же они "выглядят восстановленными", заявил журналистам источник в ЕС после саммита G7."США снова были за столом переговоров и были согласны с общими ценностями и международным сотрудничеством. В последние годы отношения были натянутыми. Теперь они выглядят восстановленными", - сказал источник, комментируя саммит "Большой семерки".Руководители институтов власти ЕС ранее выражали надежду, что приход на пост президента США Джо Байдена вместо Дональда Трампа позволит "перезагрузить" отношения страны и союза, в которых при Трампе появились разногласия по ряду вопросов, в том числе в сфере торговли и международных отношений.

https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html

сша

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g7, евросоюз, сша, в мире