https://ria.ru/20210613/dud-1736894817.html
В "Новых людях" опровергли слухи об участии Юрия Дудя в кампании партии
В "Новых людях" опровергли слухи об участии Юрия Дудя в кампании партии - РИА Новости, 13.06.2021
В "Новых людях" опровергли слухи об участии Юрия Дудя в кампании партии
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что никогда не обсуждал с журналистом и блогером Юрием Дудем его участие в предвыборной... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T22:13
2021-06-13T22:13
2021-06-13T22:14
юрий дудь
политика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что никогда не обсуждал с журналистом и блогером Юрием Дудем его участие в предвыборной кампании "Новых людей", но был бы рад, если бы получил такое предложение от журналиста.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что якобы Дудь может принять активное участие в предвыборной кампании партии "Новые люди"."Я не знаю, откуда это взяли. Я сегодня тоже увидел. Мне очень нравится творчество Юрия Дудя. Но никогда мы с ним этот вопрос участия не обсуждали. Мы с ним немного знакомы, но никогда не обсуждали вопрос участия в выборах вместе с партией "Новые люди" или как-то по-другому, я не слышал таких от него инициатив, и от нас тоже нет",- сказал Нечаев.При этом, по словам Нечаева, он приветствует творчество журналиста, который затрагивает важные социальные темы, поэтому был бы рад, если бы Дудь проявил интерес к участию в кампании.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/dud-1736460984.html
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юрий дудь, политика
В "Новых людях" опровергли слухи об участии Юрия Дудя в кампании партии
22:13 13.06.2021 (обновлено: 22:14 13.06.2021)
В партии "Новые люди" опровергли слухи об участии блогера Юрия Дудя в их предвыборной кампании
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что никогда не обсуждал с журналистом и блогером Юрием Дудем
его участие в предвыборной кампании "Новых людей", но был бы рад, если бы получил такое предложение от журналиста.
Ранее в Telegram
-каналах сообщалось, что якобы Дудь может принять активное участие в предвыборной кампании партии "Новые люди".
"Я не знаю, откуда это взяли. Я сегодня тоже увидел. Мне очень нравится творчество Юрия Дудя. Но никогда мы с ним этот вопрос участия не обсуждали. Мы с ним немного знакомы, но никогда не обсуждали вопрос участия в выборах вместе с партией "Новые люди" или как-то по-другому, я не слышал таких от него инициатив, и от нас тоже нет",- сказал Нечаев.
При этом, по словам Нечаева, он приветствует творчество журналиста, который затрагивает важные социальные темы, поэтому был бы рад, если бы Дудь проявил интерес к участию в кампании.