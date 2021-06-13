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В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека - РИА Новости, 13.06.2021
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась в Волгограде, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T18:42
2021-06-13T18:42
2021-06-13T18:42
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 13 июн - РИА Новости. Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась в Волгограде, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье грузовик из-за отказа тормозов столкнулся с маршруткой в Волгограде, после чего она врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась."Трое человек - водитель и два пассажира маршрутки - пострадали", - сообщили в полиции.Отмечается, что на место ДТП выехало руководство ГИБДД города.
https://ria.ru/20210613/prichina-1736877107.html
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волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека
В Волгограде маршрутка опрокинулась после столкновения с грузовиком, пострадали три человека