https://ria.ru/20210613/dtp-1736878126.html

В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека

В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека - РИА Новости, 13.06.2021

В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека

Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась в Волгограде, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T18:42

2021-06-13T18:42

2021-06-13T18:42

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 13 июн - РИА Новости. Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась в Волгограде, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье грузовик из-за отказа тормозов столкнулся с маршруткой в Волгограде, после чего она врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась."Трое человек - водитель и два пассажира маршрутки - пострадали", - сообщили в полиции.Отмечается, что на место ДТП выехало руководство ГИБДД города.

https://ria.ru/20210613/prichina-1736877107.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия