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В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека - РИА Новости, 13.06.2021
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась в Волгограде, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T18:42
2021-06-13T18:42
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 13 июн - РИА Новости. Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась в Волгограде, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье грузовик из-за отказа тормозов столкнулся с маршруткой в Волгограде, после чего она врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась."Трое человек - водитель и два пассажира маршрутки - пострадали", - сообщили в полиции.Отмечается, что на место ДТП выехало руководство ГИБДД города.
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волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека
18:42 13.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Волгограде маршрутка опрокинулась после столкновения с грузовиком, пострадали три человека

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 13 июн - РИА Новости. Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась в Волгограде, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в воскресенье грузовик из-за отказа тормозов столкнулся с маршруткой в Волгограде, после чего она врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась.
"Трое человек - водитель и два пассажира маршрутки - пострадали", - сообщили в полиции.
Отмечается, что на место ДТП выехало руководство ГИБДД города.
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