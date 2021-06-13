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Под Ростовом-на-Дону два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП
Под Ростовом-на-Дону два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП - РИА Новости, 13.06.2021
Под Ростовом-на-Дону два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП
Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и легкового автомобиля в селе Дубовском в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:51
2021-06-13T15:51
2021-06-13T15:51
россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и легкового автомобиля в селе Дубовском в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По предварительным данным, водитель ВАЗ-211340 при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток без прав, и столкнулся с ним. Мотоцикл подросток взял у старшего брата."В результате ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир мотоцикла. Оба находились без шлемов", - сказал представитель ведомства. По факту ДТП организована проверка.
https://ria.ru/20210607/tatarstan-1735938543.html
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россия, ростовская область, происшествия
Под Ростовом-на-Дону два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП
Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и легковушки в Ростовской области